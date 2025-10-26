EA SPORTS FC 26: cosa cambia nella patch v1.1.0

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

La versione 1.1.0 di EA SPORTS FC 26 è finalmente disponibile e porta numerosi miglioramenti: difesa rivista, passaggi più controllati, nuove funzionalità in Football Ultimate Team, ottimizzazioni per PC e tanto altro. Un aggiornamento chiave per il titolo.

Il contesto: perché questa patch era fondamentale

La community di EA SPORTS FC 26 aveva sollevato numerose critiche nei primi giorni dopo il lancio, segnalando problemi nel ritmo difensivo, passaggi troppo assistiti, IA prevedibile e modalità Ultimate Team con funzionalità mancanti.

In risposta, gli sviluppatori hanno annunciato già a ottobre che l’update v1.1.0 sarebbe arrivato “prima della fine del mese”, includendo modifiche significative al gameplay e alla modalità online. Ora che l’aggiornamento è attivo, è il momento di vedere nel dettaglio cosa cambia, e come questi cambiamenti possono influenzare la vostra esperienza di gioco.

Miglioramenti al Gameplay: difesa, passaggi e AI più credibile

Uno dei cardini dell’update v1.1.0 è la revisione delle meccaniche difensive. Il “jockey” e lo “sprint jockey” ricevono maggiore velocità e reattività, rendendo la difesa manuale più efficace e meno frustrante. In aggiunta, l’IA della difesa durante i kickoff è stata migliorata: i giocatori controllati dalla CPU marcano in maniera più aggressiva, rendendo meno semplice segnare immediatamente all’inizio.

Sul fronte dei passaggi, l’update riduce l’assistenza automatica: i “through-passes” e i passaggi al volo ora rispondono maggiormente all’input del giocatore, mentre è stata corretta la traiettoria di cross e colpi di testa.

Anche il portiere è stato rifinito: migliore posizionamento, reattività aumentata nelle situazioni di angolo e nei tiri sul palo corto.

In sintesi: l’update cerca di riportare un bilanciamento più realistico, premiando la tattica e la scelta del giocatore rispetto al “premi pulsante”.

Modalità online e Ultimate Team: più strumenti e qualità della vita

Le modifiche non riguardano solo il campo da gioco, ma anche le modalità più amate dai fan, in particolare Football Ultimate Team (FUT).

Tra le novità:

Introduzione del tracking degli obiettivi e degli “Objective Groups”: ora si può “favorire” un obiettivo e seguirlo direttamente nel menu della pausa.

Anteprima degli Evolutions (EVO): l’utente può visualizzare requisiti e potenziale di evoluzione dei giocatori prima di ingaggiare un consumable.

Filtri “Sort by Newest” e “Sort by Expiry” per le SBC, rendendo più semplice gestire le sfide e orientarsi nel menu.

Miglioramenti al mercato manageriale e al livello massimo degli “archetipi” in Clubs.

Queste novità indicano che EA vuole rafforzare la parte live del gioco, rendendo FUT più accessibile e gratificante — un passo importante per il supporto post-lancio.

Altri miglioramenti: modalità Carriera, Clubs e ottimizzazioni PC/console

L’aggiornamento include anche correzioni e affinamenti per modalità meno “mainstream”, ma importanti:

In Career Mode, sono stati migliorati i messaggi relativi a trattative e contratti, e risolte interazioni non correttamente visualizzate.

In Clubs mode, è stato sistemato un errore che provocava la perdita della connessione alla lobby durante la ricerca di una League Match.

Per la versione PC, sono previsti miglioramenti all’interfaccia, alle impostazioni grafiche e al supporto controller; l’anticheat «EA Javelin» è stato potenziato.

Nel complesso, l’update punta a rendere FC 26 più stabile, più rispondente e tecnicamente più curato su tutte le piattaforme.

Il punto per i giocatori: cosa cambia da subito

Se finora avete trovato qualche frustrazione nella parte difensiva o online di FC 26, l’update v1.1.0 dovrebbe rispondere a molte delle critiche più forti. La difesa è più credibile, il passaggio meno autistico e la gestione di FUT più fluida.

Tuttavia, resta da verificare nei prossimi giorni come questi cambiamenti influenzino realmente il ritmo competitivo e l’equilibrio tra modalità offline e online.

Per sfruttare al meglio la patch, si consiglia:

Provare una partita competitiva dopo l’aggiornamento per valutare la difesa revisionata.

Visitare il menu FUT e testare i nuovi filtri e tool introdotti.

Controllare eventuali differenze nella versione PC o Switch, dove le ottimizzazioni variano.

La patch v1.1.0 di EA SPORTS FC 26 rappresenta uno dei primi grandi aggiornamenti del gioco, e segna la volontà dello sviluppatore di ascoltare la community e correggere gli aspetti più contestati.