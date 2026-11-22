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Il Kindle Colorsoft è in offerta con uno sconto del 45%. Schermo a colori da 7 pollici e autonomia fino a 8 settimane.

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Leggere copertine e contenuti in bianco e nero può togliere vivacità alle pagine e rendere meno immediate le annotazioni. Amazon Kindle Colorsoft è ora scontato del 45%, per chi cerca un e-reader pensato per la lettura a colori.

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Lo schermo Colorsoft da 7 pollici è progettato per mostrare copertine e contenuti con colori simili alla carta. Puoi anche evidenziare i passaggi in giallo, arancione, blu, rosa e verde, e regolare la tonalità dello schermo dal bianco all’ambra per adattarla alla luce. La batteria, secondo le informazioni disponibili, arriva fino a 8 settimane con una singola ricarica; il dispositivo è inoltre resistente all’acqua e offre una modalità Scura per la lettura in ambienti poco illuminati.

Amazon Kindle Colorsoft in offerta: sconto del 45% e circa 135 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 164,99 euro, con uno sconto del 45% e un risparmio calcolato di circa 135 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale. Puoi portarti a casa Amazon Kindle Colorsoft a 164,99 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi di reso.

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L’e-reader Amazon con lo schermo a colori da 7 pollici e autonomia fino a 8 settimane

Se vuoi leggere copertine e contenuti a colori e ritrovare facilmente i passaggi importanti, questo e-reader propone funzioni pensate proprio per queste esigenze:

Schermo Colorsoft da 7 pollici : i colori simili alla carta danno risalto a copertine e contenuti, per un’esperienza diversa da quella di uno schermo ottimizzato per il bianco e nero.

: i colori simili alla carta danno risalto a copertine e contenuti, per un’esperienza diversa da quella di uno schermo ottimizzato per il bianco e nero. Evidenziazioni in cinque colori : giallo, arancione, blu, rosa e verde aiutano a distinguere note e passaggi mentre leggi.

: giallo, arancione, blu, rosa e verde aiutano a distinguere note e passaggi mentre leggi. Tonalità regolabile e modalità Scura : puoi adattare lo schermo passando dal bianco all’ambra oppure usare sfondo nero e testo bianco in condizioni di scarsa illuminazione.

: puoi adattare lo schermo passando dal bianco all’ambra oppure usare sfondo nero e testo bianco in condizioni di scarsa illuminazione. Autonomia fino a 8 settimane : una singola ricarica con il caricabatterie USB-C è indicata per accompagnare lunghe sessioni di lettura senza ricariche frequenti.

: una singola ricarica con il caricabatterie USB-C è indicata per accompagnare lunghe sessioni di lettura senza ricariche frequenti. Resistenza all’acqua : puoi portare il dispositivo con te anche in piscina o nella vasca da bagno, secondo le informazioni del prodotto.

: puoi portare il dispositivo con te anche in piscina o nella vasca da bagno, secondo le informazioni del prodotto. Accesso al Kindle Store: sono disponibili milioni di titoli; con Kindle+ è indicato l’accesso a un catalogo in abbonamento.

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FAQ Quanto dura la batteria di Amazon Kindle Colorsoft? Una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 8 settimane, secondo le informazioni del prodotto. Si possono evidenziare i testi a colori? Sì. Sono disponibili evidenziazioni in giallo, arancione, blu, rosa e verde. Amazon Kindle Colorsoft è resistente all’acqua? Sì, le informazioni del prodotto lo indicano come resistente all’acqua. Lo schermo si può adattare alla luce? Sì. Puoi regolare la tonalità dal bianco all’ambra e usare la modalità Scura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.