Android XR introduce funzioni chiave come streaming da PC Windows, modalità viaggio e avatar 3D, riducendo le distanze da visionOS.

Il confronto con il sistema Apple è sempre più diretto, anche in vista dell’arrivo di nuovi smart glasses nel 2026.

Nel settore degli smart glasses e dei visori per la realtà estesa la concorrenza è ormai serrata e il confronto tra piattaforme diverse è inevitabile. Apple ha aperto la strada con visionOS, ma Google non è rimasta a guardare. Con le ultime novità annunciate per Android XR, infatti, la piattaforma sviluppata da Google sembra pronta a diventare un concorrente sempre più agguerrito del sistema di Cupertino. È in particolare l’arrivo dello streaming da PC e degli avatar 3D, elementi chiave dell’esperienza visionOS, a segnare un passo importante verso una sfida sempre più diretta tra i due ecosistemi.

Quali sono le funzioni disponibili in versione beta per Android XR

In questi giorni Google ha annunciato nuove funzioni disponibili in versione beta per il visore Galaxy XR di Samsung, il primo headset basato su Android XR. La novità più rilevante è lo streaming delle applicazioni da PC Windows, che consente di affiancare le app eseguite sul computer a quelle native del visore.

Grazie alla funzione PC Connect, gli utenti possono lavorare su laptop e desktop o giocare ai titoli per PC mentre indossano il visore. Va però precisato che, trattandosi di un dispositivo orientato alla realtà estesa e non alla realtà virtuale pura, il supporto è limitato ai giochi 2D e non include i titoli VR completi.

Cosa sono gli avatar 3D e la modalità viaggio su Android XR

Tra le nuove funzioni che avvicinano Android XR a visionOS spiccano anche gli avatar 3D, chiamati da Google “Likenesses”. Si tratta sostanzialmente di rappresentazioni tridimensionali realistiche del volto dell’utente, pensate per fare in modo che durante le videochiamate gli interlocutori non vedano una persona con un visore.

Un’altra funzione rilevante è la modalità viaggio, che mantiene lo schermo virtuale stabile mentre ci si sposta su mezzi in movimento come treni o aerei. È una soluzione pensata per migliorare l’esperienza d’uso in mobilità, e anche questa è già nota agli utenti di Vision Pro di Apple.

È meglio Android XR o visionOS?

Date queste premesse, a oggi il confronto tra Android XR e visionOS mostra come le due piattaforme stiano convergendo su funzionalità simili. Entrambe offrono, o comunque puntano a offrire presto, streaming da computer, modalità pensate per l’uso in viaggio e avatar digitali per una comunicazione più naturale.

VisionOS resta al momento più maturo e integrato nell’ecosistema Apple, soprattutto per chi utilizza Mac, mentre Android XR punta su una maggiore apertura e su dispositivi potenzialmente più accessibili dal punto di vista economico.

Va però considerato che alcuni smart glasses con Android XR devono ancora arrivare sul mercato, inclusi modelli cablati e versioni più leggere senza display. L’equilibrio tra le due piattaforme emergerà solo nei prossimi mesi, dunque, quando l’offerta hardware sarà più completa e il confronto potrà avvenire su basi più concrete.