Dyson, sconto esagerato per la scopa lavapavimenti: va comprata subito

Leggera, maneggevole e potente, la Dyson WashG1 è perfetta per avere pavimenti sempre puliti con il minimo sforzo. Oggi la trovi a un prezzo senza precedenti.

amazon

Il Dyson WashG1 ridefinisce la pulizia delle superfici dure, combinando volta potenza e igiene in un unico gesto. Grazie a un sistema avanzato di rulli controrotanti e alla separazione intelligente dei detriti, questo lavapavimenti garantisce risultati impeccabili, eliminando lo sporco più ostinato con estrema semplicità e precisione.

Il Dyson WashG1 combina potenza, igiene e praticità, trasformando la routine di pulizia domestica in un’esperienza rapida, efficiente e tecnologicamente all’avanguardia. E, soprattutto, veloce e (quasi) senza fatica. Ergonomica e leggera, la scopa lavapavimenti del marchio inglese si muove agevolmente tra i mobili di casa, permettendoti di raggiungere anche gli angoli più reconditi.

E grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon, puoi fare un vero e proprio affare. La scopa elettrica lavapavimenti Dyson è disponibile a un prezzo mai così basso: lo sconto ti fa risparmiare centinaia di euro su uno degli elettrodomestici più utili che puoi avere in casa.

Dyson WashG1

Prezzo a picco per la scopa lavapavimenti Dyson: sconto e quanto la paghi

Uno sconto esagerato, quello che puoi trovare oggi su Amazon sulla scopa lavapavimenti del colosso britannico. Il Dyson WashG1 è disponibile a prezzo quasi dimezzato grazie allo sconto del 46%: oggi lo paghi 378,53 euro anziché 699,00 euro come da listino. Un risparmio da capogiro, quello garantito dal colosso del commercio elettronico: la scopa lavapavimenti Dyson ti costa ben 320 euro in meno rispetto al prezzo originario.

Dyson WashG1

Dyson WashG1 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il WashG1 è la soluzione avanzata di Dyson dedicata esclusivamente al lavaggio dei pavimenti. Il dispositivo utilizza due rulli in microfibra altamente assorbenti e mossi da un potente motore, capaci di rimuovere lo sporco liquido e secco in una sola passata. Grazie a questa tecnologia, la scopa elettirca lavapavimenti garantisce una pulizia profonda e immediata, eliminando la necessità di aspirare preventivamente le superfici dure della casa.

L’efficacia del lavaggio è supportata da un sistema con 26 punti di idratazione, capaci di assicurare una distribuzione uniforme dell’acqua pulita sui rulli dall’inizio alla fine. L’utente può controllare l’idratazione tramite diversi livelli, inclusa una modalità Max progettata specificamente per eliminare anche le macchie più ostinate. Questo approccio garantisce che i rulli rimangano costantemente puliti e idratati durante l’intero processo di igienizzazione.

Un punto di forza è lo smaltimento igienico dei residui: il WashG1 separa automaticamente lo sporco liquido da quello secco. Questa tecnologia permette di svuotare i serbatoi senza alcun contatto con i detriti, garantendoti la possibilità di lavare i pavimenti sempre con acqua pulita. Inoltre, una volta riposto sulla base, l’apparecchio si pulisce automaticamente in soli 140 secondi, preparando il sistema per l’utilizzo successivo in pochissimo tempo.

Infine, il design ergonomico e la batteria integrata offrono 35 minuti di autonomia, ideali per coprire pavimenti di grandi dimensioni senza interruzioni. La manovrabilità eccezionale permette di raggiungere angoli difficili e spazi sotto i mobili con facilità.

Dyson WashG1