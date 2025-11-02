Libero
OFFERTE

Dyson, la lavapavimenti smart al minimo storico: solo oggi costa la metà

Dotato di tecnologie esclusive per garantire il massimo della pulizia, la lavapavimenti Dyson è disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti.

Pubblicato:

Dyson WashG1 amazon

Un collaboratore domestico di cui farai sempre meno volentieri a meno. Dotato di tecnologie di pulizie esclusive e una batteria a lunghissima durata, il lavapavimenti smart Dyson WashG1 ti aiuterà ad avere pavimenti perfettamente puliti in pochissimo tempo e (quasi) senza fatica.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Leggero e maneggevole, potrai utilizzarlo per spazzare e lavare pavimenti duri di ogni genere con il minimo sforzo. Il WashG1 si muove facilmente in qualunque spazio e potrai piegarlo quasi fino a 180° per pulire sotto sedie e mobili.

L’offerta garantita oggi da Amazon, poi, la rende più conveniente che mai. Lo sconto del colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al livello più basso di sempre: risparmi centinaia di euro su una delle migliori lavapavimenti in commercio. Non solo: volendo potrai anche scegliere di pagare a rate senza interessi e senza oneri aggiuntivi

Dyson WashG1

Dyson WashG1

349,00 €699,00 € -350,00 € (50%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Dyson, lavapavimenti smart a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La convenienza di comprare oggi su Amazon la lavapavimenti smart del produttore britannico è doppia. Allo sconto esagerato che fa crollare il prezzo al punti più basso di sempre, infatti, si somma la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero vero. Ma procediamo con ordine.

La Dyson WashG1 è disponibile su Amazon a metà prezzo: lo sconto del 50% garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo a 349,00 euro e garantisce un risparmio di ben 350 euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a interessi zero e senza spese di istruttoria. In questo modo, la lavapavimenti smart ti costa 69,80 euro al mese per cinque mesi.

Dyson WashG1

Dyson WashG1

349,00 €699,00 € -350,00 € (50%)

Dyson WashG1 scheda tecnica :caratteristiche e funzionalità

Progettato per eliminare sporco liquido e secco in una sola passata, il WashG1 di Dyson diventerà ben presto il tuo più fedele alleato per le pulizie domestiche. La sua caratteristica distintiva è il sistema a doppio rullo controrotante in microfibra ad alta densità. Questi due rulli motorizzati lavorano insieme: uno lava e l’altro rifinisce, eliminando macchie e detriti senza lasciare sbavature o tracce di sporco, garantendo una pulizia profonda e igienica dei pavimenti duri.

L’innovativo sistema di separazione ideato dai tecnici e dagli ingegneri britannici divide automaticamente lo sporco solido da quello liquido. I detriti più grandi e i capelli vengono raccolti in un apposito vassoio rimovibile e facile da svuotare, mentre l’acqua sporca è convogliata in un serbatoio separato. Questo assicura che si lavi sempre con acqua pulita, applicata in modo uniforme sui rulli grazie a 26 punti di idratazione, per un risultato senza aloni.

Il WashG1 è dotato di una batteria a sgancio rapido che offre un’autonomia fino a 35 minuti, coprendo ampie superfici (fino a 290 mq). Include inoltre un comodo ciclo di autopulizia che si attiva sulla stazione di ricarica per risciacquare a fondo i rulli, preparandoli per l’utilizzo successivo. Il display LCD da 1,4" fornisce informazioni utili, come l’autonomia residua e la modalità di idratazione selezionata, per una gestione intuitiva e personalizzata della pulizia.

Dyson WashG1

Dyson WashG1

349,00 €699,00 € -350,00 € (50%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

WeWALK

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963