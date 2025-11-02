Dyson, la lavapavimenti smart al minimo storico: solo oggi costa la metà

amazon

Un collaboratore domestico di cui farai sempre meno volentieri a meno. Dotato di tecnologie di pulizie esclusive e una batteria a lunghissima durata, il lavapavimenti smart Dyson WashG1 ti aiuterà ad avere pavimenti perfettamente puliti in pochissimo tempo e (quasi) senza fatica.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Leggero e maneggevole, potrai utilizzarlo per spazzare e lavare pavimenti duri di ogni genere con il minimo sforzo. Il WashG1 si muove facilmente in qualunque spazio e potrai piegarlo quasi fino a 180° per pulire sotto sedie e mobili.

L’offerta garantita oggi da Amazon, poi, la rende più conveniente che mai. Lo sconto del colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al livello più basso di sempre: risparmi centinaia di euro su una delle migliori lavapavimenti in commercio. Non solo: volendo potrai anche scegliere di pagare a rate senza interessi e senza oneri aggiuntivi

Dyson WashG1

Dyson, lavapavimenti smart a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La convenienza di comprare oggi su Amazon la lavapavimenti smart del produttore britannico è doppia. Allo sconto esagerato che fa crollare il prezzo al punti più basso di sempre, infatti, si somma la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero vero. Ma procediamo con ordine.

La Dyson WashG1 è disponibile su Amazon a metà prezzo: lo sconto del 50% garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo a 349,00 euro e garantisce un risparmio di ben 350 euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a interessi zero e senza spese di istruttoria. In questo modo, la lavapavimenti smart ti costa 69,80 euro al mese per cinque mesi.

Dyson WashG1

Dyson WashG1 scheda tecnica :caratteristiche e funzionalità

Progettato per eliminare sporco liquido e secco in una sola passata, il WashG1 di Dyson diventerà ben presto il tuo più fedele alleato per le pulizie domestiche. La sua caratteristica distintiva è il sistema a doppio rullo controrotante in microfibra ad alta densità. Questi due rulli motorizzati lavorano insieme: uno lava e l’altro rifinisce, eliminando macchie e detriti senza lasciare sbavature o tracce di sporco, garantendo una pulizia profonda e igienica dei pavimenti duri.

L’innovativo sistema di separazione ideato dai tecnici e dagli ingegneri britannici divide automaticamente lo sporco solido da quello liquido. I detriti più grandi e i capelli vengono raccolti in un apposito vassoio rimovibile e facile da svuotare, mentre l’acqua sporca è convogliata in un serbatoio separato. Questo assicura che si lavi sempre con acqua pulita, applicata in modo uniforme sui rulli grazie a 26 punti di idratazione, per un risultato senza aloni.

Il WashG1 è dotato di una batteria a sgancio rapido che offre un’autonomia fino a 35 minuti, coprendo ampie superfici (fino a 290 mq). Include inoltre un comodo ciclo di autopulizia che si attiva sulla stazione di ricarica per risciacquare a fondo i rulli, preparandoli per l’utilizzo successivo. Il display LCD da 1,4" fornisce informazioni utili, come l’autonomia residua e la modalità di idratazione selezionata, per una gestione intuitiva e personalizzata della pulizia.

Dyson WashG1