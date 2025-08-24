Dyson, sconto esagerato sulla lavapavimenti smart: offerta del giorno

Aspira e lava pavimenti e superfici varie con una sola passata, in maniera veloce e perfetta. Oggi è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre.

amazon

Difficilmente potrai più farne a meno. Dotata di caratteristiche avanzate e smart, la lavapavimenti Dyson WashG1 entrerà ben presto nell’Olimpo dei tuoi elettrodomestici preferiti.

Leggera e maneggevole, questa scopa elettrica combina un sistema di aspirazione ciclonico potente e un sistema di lavaggio a doppio serbatoio capace di assicurare una pulizia perfetta già alla prima passata. La lavapavimenti del produttore britannico adatta poi la potenza alla superficie, garantendo così un’ottimizzazione dei consumi.

L’offerta garantita oggi da Amazon, poi, la rende più conveniente che mai. Lo sconto del colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al livello più basso di sempre: risparmi centinaia di euro su una delle migliori lavapavimenti in commercio.

Dyson WashG1

Dyson, offerta imperdibile per la lavapavimenti smart: sconto e prezzo finale

La Dyson WashG1 è tra le migliori offerte che trovi oggi su Amazon. E non è difficile capire il perché. La lavapavimenti smart del produttore britannico è disponibile con uno sconto del 36% sul listino e puoi comprarla al minimo storico. Oggi la paghi 449,00 euro anziché 699,00 euro come da listino.

I conti sono semplici. Rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore britannico risparmi ben 250 euro.

Dyson WashG1

Dyson WashG1 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al suo sistema di pulizia a due serbatoi, progettato per separare l’acqua sporca da quella pulita, la WashG1 di Dyson garantisce una pulizia profonda di qualunque superficie. In questo modo avrai la certezza che il pavimento venga sempre lavato con acqua fresca, garantendo una pulizia igienica ed efficace su diverse superfici dure.

I rulli in microfibra, controrotanti e ad alta densità, raccolgono polvere, sporco e liquidi, mentre l’acqua viene costantemente dosata in modo preciso per evitare eccessi e lasciare il pavimento quasi asciutto, riducendo i tempi di asciugatura.

La WashG1, poi, è in grado anche di "autopulirsi", così da poter essere riutilizzata senza che sia necessario nessun intervento da parte tua. Dopo l’utilizzo, infatti, è possibile avviare un ciclo di pulizia automatica che lava a fondo i rulli, eliminando i residui di sporco e mantenendo l’apparecchio pronto per il prossimo utilizzo. Non manca un filtro separatore, che permette di dividere i detriti solidi dall’acqua sporca, facilitandone lo smaltimento e la pulizia del serbatoio.

L’ergonomia e la maneggevolezza sono state curate per rendere l’uso della WashG1 il più semplice possibile. La testina snodabile e il peso bilanciato permettono di muoversi agilmente intorno a mobili e ostacoli.

La potenza di aspirazione e lavaggio è controllabile, adattandosi alle diverse esigenze di pulizia. La durata della batteria offre autonomia sufficiente per pulire ampie aree, rendendo la Dyson WashG1 un alleato versatile ed efficiente per la cura della casa.

Dyson WashG1