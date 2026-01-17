Prezzi a picco per la lavapavimenti Dyson: minimo storico

Completa e versatile, ti permette di pulire in maniera professionale e con poca fatica tutti i pavimenti di casa. Oggi la trovi a un prezzo bassissimo.

amazon

Ben presto, non potrai più farne a meno. Il Dyson WashG1, prima scopa elettrica lavapavimenti del celebre marchio britannico, ti colpirà immediatamente per la sua efficienza e duttilità.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La scopa elettrica lavapavimenti del colosso britannico è la soluzione perfetta per chi cerca igiene profonda e prestazioni professionali in uno strumento dal design moderno, elegante e incredibilmente facile da usare. Leggera da spingere, ti permette di ottenere risultati impeccabili su qualunque superficie: i sensori smart analizzano pavimento e sporco per adattare potenza di aspirazione e flusso d’acqua.

Oggi, poi, puoi acquistarla al prezzo più basso degli ultimi mesi. Merito dello sconto garantito da Amazon, grazie al quale puoi risparmiare centinaia di euro su uno degli elettrodomestici più utili e funzionali oggi in commercio.

Dyson WashG1

Sconto esagerato per la scopa elettrica lavapavimenti Dyson: offerta e prezzo finale

Prezzo a picco per la scopa elettrica lavapavimenti del produttore britannico. La Dyson WashG1 è disponibile su Amazon con un ribasso del 44% sul prezzo suggerito: comprandola oggi la paghi 389,27 euro anziché 699,00 euro come da listino. Il risparmio lascia a bocca aperta: ti costa ben 310 euro in meno.

Dyson WashG1

Dyson WashG1 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Dyson WashG1 è il non plus ultra per la pulizia dei pavimenti. Grazie a due rulli motorizzati controrotanti, rimuove sporco solido e liquido simultaneamente. La tecnologia Dyson garantisce un’idratazione costante dei rulli, assicurando una pulizia profonda e uniforme senza lasciare fastidiosi aloni o residui d’acqua eccessivi sulle superfici.

L’innovazione risiede nel sistema di separazione dei detriti. Il WashG1 divide lo sporco solido dall’acqua sporca, convogliando i residui in un vassoio dedicato. Questo metodo igienico facilita lo svuotamento e previene cattivi odori, evitando il contatto diretto con la sporcizia raccolta durante le sessioni di pulizia in casa.

Il dispositivo offre tre livelli di idratazione (l’acqua viene convogliata sui rulli attraverso 26 punti di idratazione) e una modalità Max per le macchie ostinate. Il design ergonomico garantisce manovrabilità estrema sotto i mobili e negli angoli. Con un capiente serbatoio da un litro, permette di pulire superfici ampie senza interruzioni, ottimizzando al meglio i tempi e gli sforzi. Potrai pulire superfici fino a 290 metri quadrati con una singola carica e serbatoio pieno, così da ottimizzare al meglio il tempo che dedichi alla pulizia della tua abitazione.

La manutenzione è semplificata dal ciclo di autopulizia automatico. In pochi minuti, il sistema risciacqua rulli e condotti, mantenendo l’apparecchio efficiente.

Dyson WashG1