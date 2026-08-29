Dyson, la scopa lavapavimenti costa pochissimo: offerta da non farsi scappare

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Non solo solo le forme a distinguerlo dalla concorrenza. È la stessa modalità di funzionamento che rende il Dyson Clean+Wash Hygiene completamente differente da qualsiasi altro lavapavimenti in commercio: l’assenza totale di filtri. E, badate bene, non è affatto una novità di poco conto: questa soluzione permette di non avere umidità intrappolata, evitare la formazione di batteri o cattivi odori che con il tempo finiscono per rovinare l’esperienza di pulizia. Il sistema raccoglie sporco secco e liquido in un solo passaggio, con un rullo autopulente che si reidrata con acqua sempre pulita a ogni rotazione.

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, hai la possibilità di fare un vero affare: puoi acquistare la scopa elettrica lavapavimenti al prezzo più basso di sempre, risparmiando centinaia di euro sul prezzo di listino.

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Dyson, scopa elettrica lavapavimenti al minimo storico su Amazon: offerta e prezzo finale

Uno sconto così vantaggioso sulla scopa elettrica lavapavimenti del produttore britannico non si era mai vista in precedenza. Neanche su Amazon. Oggi puoi comprare il Dyson Clean+Wash Hygiene al minimo storico grazie allo sconto del 24% garantito dal colosso del commercio elettronico. Acquistandolo ora lo paghi solo 379,00 euro anziché 499,00 euro come da prezzo suggerito. Il risparmio è considerevole: ben 120 euro in meno rispetto al listino.

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Dyson Clean+Wash Hygiene scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto gira – è proprio il caso di dirlo – attorno al rullo autopulente, ricoperto da 84.000 filamenti in microfibra che assorbono rapidamente polvere, detriti e liquidi, per poi essere sciacquati con acqua pulita a ogni singola rotazione. È questa, come abbiamo già accennato inizialmente, la più grande novità introdotta dal produttore britannico con il Dyson Clean+Wash Hygiene. Un sistema di pulizia senza filtri e, quindi, senza rischio di umidità intrappolata che favorisca la proliferazione di batteri o cattivi odori nel tempo.

A questo si somma anche il nuovo sistema di scarico igienico, integrato direttamente nella spazzola, separa automaticamente i detriti secchi dall’acqua sporca, evitando la formazione di fanghi e intasamenti nei tubi interni. Svuotare la macchina richiede appena 20 secondi: basta estrarre insieme il serbatoio dell’acqua sporca e la vaschetta dei detriti, senza dover mettere le mani nello sporco raccolto.

Grazie al pettine anti-groviglio posizionato dietro il rullo, il Clean+Wash Hygiene rimuove peli e capelli lunghi fino a 35 cm senza che si annodino attorno alla spazzola, un problema molto comune nei modelli concorrenti. Il risultato è inoltre privo di aloni e striature, grazie a un rullo capace di lasciare meno di 1 grammo d’acqua per metro quadro, con pavimenti asciutti in appena 60 secondi.

Le 4 modalità di potenza disponibili vanno dalla modalità Bassa, pensata per coprire superfici più ampie con meno acqua, fino alla modalità Max per lo sporco più ostinato, mentre l’autonomia arriva fino a 70 minuti, sufficiente per coprire fino a 530 m² con una singola carica. A fine utilizzo, riposta nella sua base, la macchina avvia in automatico un ciclo di autopulizia che risciacqua l’intero sistema e asciuga il rullo con aria calda a 85°C, prevenendo la formazione di batteri e odori sgradevoli senza bisogno di alcun intervento manuale.

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