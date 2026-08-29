Dyson, la scopa lavapavimenti costa pochissimo: offerta da non farsi scappare
Prezzo mai così basso per la scopa lavapavimenti dal funzionamento rivoluzionario. Senza alcun filtro, garantisce un livello di pulizia senza paragoni. Oggi la paghi pochissimo.
Non solo solo le forme a distinguerlo dalla concorrenza. È la stessa modalità di funzionamento che rende il Dyson Clean+Wash Hygiene completamente differente da qualsiasi altro lavapavimenti in commercio: l’assenza totale di filtri. E, badate bene, non è affatto una novità di poco conto: questa soluzione permette di non avere umidità intrappolata, evitare la formazione di batteri o cattivi odori che con il tempo finiscono per rovinare l’esperienza di pulizia. Il sistema raccoglie sporco secco e liquido in un solo passaggio, con un rullo autopulente che si reidrata con acqua sempre pulita a ogni rotazione.
Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, hai la possibilità di fare un vero affare: puoi acquistare la scopa elettrica lavapavimenti al prezzo più basso di sempre, risparmiando centinaia di euro sul prezzo di listino.
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Dyson, scopa elettrica lavapavimenti al minimo storico su Amazon: offerta e prezzo finale
Uno sconto così vantaggioso sulla scopa elettrica lavapavimenti del produttore britannico non si era mai vista in precedenza. Neanche su Amazon. Oggi puoi comprare il Dyson Clean+Wash Hygiene al minimo storico grazie allo sconto del 24% garantito dal colosso del commercio elettronico. Acquistandolo ora lo paghi solo 379,00 euro anziché 499,00 euro come da prezzo suggerito. Il risparmio è considerevole: ben 120 euro in meno rispetto al listino.
Dyson Clean+Wash Hygiene scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
Tutto gira – è proprio il caso di dirlo – attorno al rullo autopulente, ricoperto da 84.000 filamenti in microfibra che assorbono rapidamente polvere, detriti e liquidi, per poi essere sciacquati con acqua pulita a ogni singola rotazione. È questa, come abbiamo già accennato inizialmente, la più grande novità introdotta dal produttore britannico con il Dyson Clean+Wash Hygiene. Un sistema di pulizia senza filtri e, quindi, senza rischio di umidità intrappolata che favorisca la proliferazione di batteri o cattivi odori nel tempo.
A questo si somma anche il nuovo sistema di scarico igienico, integrato direttamente nella spazzola, separa automaticamente i detriti secchi dall’acqua sporca, evitando la formazione di fanghi e intasamenti nei tubi interni. Svuotare la macchina richiede appena 20 secondi: basta estrarre insieme il serbatoio dell’acqua sporca e la vaschetta dei detriti, senza dover mettere le mani nello sporco raccolto.
Grazie al pettine anti-groviglio posizionato dietro il rullo, il Clean+Wash Hygiene rimuove peli e capelli lunghi fino a 35 cm senza che si annodino attorno alla spazzola, un problema molto comune nei modelli concorrenti. Il risultato è inoltre privo di aloni e striature, grazie a un rullo capace di lasciare meno di 1 grammo d’acqua per metro quadro, con pavimenti asciutti in appena 60 secondi.
Le 4 modalità di potenza disponibili vanno dalla modalità Bassa, pensata per coprire superfici più ampie con meno acqua, fino alla modalità Max per lo sporco più ostinato, mentre l’autonomia arriva fino a 70 minuti, sufficiente per coprire fino a 530 m² con una singola carica. A fine utilizzo, riposta nella sua base, la macchina avvia in automatico un ciclo di autopulizia che risciacqua l’intero sistema e asciuga il rullo con aria calda a 85°C, prevenendo la formazione di batteri e odori sgradevoli senza bisogno di alcun intervento manuale.
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