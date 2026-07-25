Dyson V8 Origin a prezzo mai visto: lo sconto è esagerato

Sconto senza precedenti per la scopa elettrica del produttore britannico. Maneggevole e leggera, permette di pulire tutti gli angoli e le superfici di casa. Oggi la trovi su Amazon a un prezzo senza precedenti

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Il Dyson V8 Origin 2026 è la versione essenziale della celebre gamma V8, pensata per chi cerca la qualità costruttiva Dyson senza dover puntare ai modelli più costosi della gamma. Corpo macchina compatto, sistema ciclonico senza sacco e spazzola Motorbar anti-groviglio la rendono una scelta solida per le pulizie di tutti i giorni. A renderla ancora più interessante ci pensa lo sconto di oggi su Amazon, che abbassa il prezzo di circa un terzo rispetto al listino ufficiale. Una promozione che ti permette di risparmiare oltre 100 euro su una delle migliori scope elettriche senza fili in commercio.

Dyson V8 Origin 249,00 € -34% 379,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

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Sconto senza precedenti sul Dyson V8 Origin: offerta e prezzo finale

La promo che trovi oggi su Amazon sulla scopa elettrica del marchio britannico è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. La Dyson V8 Origin è disponibile al minomo storico con uno sconto del 34%: comprandola adesso la paghi 249 euro anziché 379 euro come da listino. Il risparmio rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore è di ben 130 euro: un affare troppo ghiotto per non approfittarne.

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Dyson V8 Origin scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

A muovere il Dyson V8 Origin c’è il motore digitale Dyson, capace di raggiungere fino a 110.000 giri al minuto e di sviluppare una potenza di aspirazione di 115 Air Watt. Numeri che si traducono in una capacità di pulizia profonda su pavimenti duri, tappeti a pelo corto e superfici tessili come divani e sedili dell’auto, senza mai perdere aspirazione durante l’uso.

Sul rullo trova posto la spazzola Motorbar, progettata per districare automaticamente peli e capelli grazie a 43 palette in policarbonato che li sollevano e li convogliano direttamente nel contenitore. Chi convive con animali domestici sa quanto questo dettaglio faccia la differenza: niente più rulli da liberare a mano dopo ogni utilizzo.

L’autonomia è di 40 minuti in modalità standard, sufficiente per completare più stanze senza interruzioni, mentre le 2 modalità di potenza permettono di alternare tra un uso quotidiano più silenzioso e una spinta extra nei momenti in cui serve davvero. Il contenitore da 0,54 litri si svuota igienicamente con un solo gesto, senza dover mai toccare lo sporco raccolto.

Con appena 2,5 kg di peso e una lunghezza pensata per raggiungere anche gli angoli più alti, il V8 Origin si trasforma facilmente in un aspiratore portatile grazie agli accessori inclusi, tra cui una bocchetta a lancia con luce LED integrata per illuminare le zone più buie della casa. Riposto sulla base di ricarica a muro, resta sempre pronto all’uso e si ricarica completamente in circa 5 ore.

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