L'aspirapolvere Dyson V8 Origin è in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo crolla. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione e spazzola Motorbar.

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Le offerte della Settimana del Black Friday sono ufficialmente iniziate e ce ne sono alcune che catturano l’attenzione grazie al prezzo e allo sconto. Ne è un esempio l’aspirapolvere Dyson V8 Origin disponibile da oggi a un prezzo di 229 euro, con uno sconto del 40% su quello di listino. Per la scopa elettrica si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi, come confermato da Rufus, l’assistente AI presente sul sito di e-commerce. Allo sconto elevato si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una combo che non puoi farti sfuggire. La scopa elettrica Dyson V8 Origin è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: grande potenza di aspirazione, spazzola Motorbar che assicura una pulizia unica del pavimento e tecnologia ciclonica per separare polvere e aria. Nella confezione trovi anche utili accessori che la rendono utilissima nella pulizia quotidiana. Non perdere tempo e approfittane subito.

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Dyson V8 Origin: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una vera offerta shock che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi la scopa elettrica Dyson V8 Origin in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 229 euro, con un risparmio di 150 euro sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 45,80 euro al mese. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa assicurare.

La disponibilità in magazzino è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, hai tempo fino al 15 gennaio 2027 per effettuare il reso gratuito.

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Dyson V8 Origin: le caratteristiche tecniche

Un’occasione unica per portarti a casa un aspirapolvere Dyson a un prezzo mai visto prima. E le caratteristiche assicurano una pulizia completa di tutta l’abitazione Il Dyson V8 Origin è alimentato dal motore digitale V8 che raggiunge i 110.000 giri al minuto e sviluppa 115 Air Watt di potenza di aspirazione per raccogliere tutto lo sporco che incontrano sulla sua strada. La tecnologia ciclonica Radial Root con 15 cicloni separa polvere e sporco dall’aria, mentre il contenitore da 0,54 litri si svuota con un solo gesto.

La spazzola motorizzata Motorbar è progettata per ridurre l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali. Sono presenti due modalità di potenza: Eco per la pulizia quotidiana e Max per lo sporco più ostinato.

La batteria garantisce fino a 40 minuti di autonomia in modalità standard, mentre la ricarica completa richiede circa 5 ore. Il peso complessivo è di 2,5 kg e il supporto a parete funge anche da base di ricarica.

Tra gli accessori ci sono l’adattatore Flex integrato, la bocchetta combinata e la bocchetta a lancia per le fessure, utili per angoli, battiscopa e superfici in quota. Un aspirapolvere completo e che ti aiuta nelle faccende domestiche, a un prezzo mai visto prima.

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