Libero
OFFERTE

Dyson, offerta lampo per la scopa elettrica: prezzo stracciato

L'aspirapolvere Dyson V8 Origin è in offerta al minimo storico con uno sconto del 34%. Grande potenza di aspirazione e spazzola Motorbar.

Pubblicato:

Dyson V8 Origin Amazon

I prodotti Dyson da oramai qualche mese sono arrivati su Amazon e troviamo veramente di tutto, dagli styler per i capelli fino agli immancabili aspirapolvere. E proprio per le scope elettriche senza fili di Dyson, da sempre tra le più amate dagli utenti, troviamo offerte molto interessanti e con prezzi al minimo storico da non farsi assolutamente scappare. Come ad esempio per il Dyson V8 Origin disponibile con un ottimo sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Un vero affare da non farsi scappare e lo puoi anche pagare a rate.

Questo aspirapolvere Dyson è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Potente motore digitale Dyson V8 che assicura una pulizia estrema del pavimento, spazzola Motorbar che si adatta a qualsiasi pavimento e tecnologia ciclonica che cattura la polvere e la separa dall’aria per non rovinare il motore, il tutto senza perdere potenza. Un’occasione irrinunciabile e che non devi farti scappare: approfittane subito.

Dyson V8 Origin

Dyson V8 Origin

249 €379 € -130 € (-34%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Dyson V8 Origin: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto e offerta lampo per l’aspirapolvere Dyson V8 Origin. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi solamente 249 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnata. Non perdere questa occasione e approfittane subito: si tratta di un’offerta lampo e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Dyson V8 Origin

Dyson V8 Origin

249 €379 € -130 € (-34%)

Dyson V8 Origin: le caratteristiche tecniche

Se cerchi l’efficienza e la potenza di un aspirapolvere Dyson, il Dyson V8 Origin è la scelta ideale. Questo modello combina le migliori tecnologie Dyson con un prezzo accessibile a molti, soprattutto oggi che lo troviamo disponibile al minimo storico.

Il cuore del Dyson V8 Origin è il suo motore digitale V8, capace di girare fino a 110.000 giri al minuto per generare una potente aspirazione. Nonostante le dimensioni compatte, riesce a raccogliere in modo efficace polvere e detriti dai pavimenti duri e dai tappeti grazie alla spazzola Motorbar anti groviglio inclusa. La batteria garantisce un’autonomia fino a 40 minuti in modalità standard, più che sufficiente per una pulizia profonda delle superfici principali.

Una delle sue principali caratteristiche è la versatilità. La scopa elettrica Dyson V8 Origin si trasforma rapidamente in un aspirapolvere portatile per pulire in auto, su divani o per raggiungere gli angoli più difficili. Il sistema di filtraggio Root Cyclone cattura le particelle microscopiche all’interno del contenitore, rilasciando aria più pulita nell’ambiente. Inoltre, lo svuotamento del contenitore è igienico e avviene con un semplice gesto. Un aspirapolvere completo e da oggi disponibile a un prezzo mai visto prima: non farti sfuggire questa ottima offerta.

Dyson V8 Origin

Dyson V8 Origin

249 €379 € -130 € (-34%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963