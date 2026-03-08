Libero
Dyson, prezzo stracciato per la scopa elettrica: va comprata ora

Bilanciata e versatile, la scopa elettrica del produttore britannico ti permette di pulire tutte le superfici di casa. Oggi la trovi a un prezzo mai visto prima

Dyson V8 Cyclone Dyson

Bilanciata, versatile e potente. Tutto quello che puoi cercare in una scopa elettrica senza fili lo trovi (a un prezzo eccezionale) nella Dyson V8 Cyclone.

Grazie al potente motore digitale e all’esclusiva tecnologia Root Cyclone, la scopa elettrica del produttore britannico ridefinisce i parametri della pulizia domestica. Oltre a diventare, in pochissimo tempo, il tuo elettrodomestico preferito. Dotata di un kit di spazzole completo, ti permette di aspirare dal più piccolo granello di polvere a detriti di ogni tipo con la minima fatica.

E grazie alla promo che trovi oggi su Amazon, puoi acquistare la scopa elettrica a un prezzo mai visto in precedenza. Un vero e proprio affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Dyson V8 Cyclone

Dyson V8 Cyclone

299,00 €399,00 € -100,00 € (25%)

Dyson V8 Cyclone al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo finale

La scopa elettrica senza fili del produttore britannico non è mai stata così conveniente come oggi. Merito dello sconto top garantito da Amazon, grazie al quale puoi risparmiare centinaia di euro sul listino.

La Dyson V8 Cyclone è disponibile con uno sconto del 25% al minimo storico: comprandola oggi ti costa 299,00 euro anziché 399,00 euro come da listino. I conti sono semplici: ti costa 100 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Dyson V8 Cyclone scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Equipaggiata con un motore digitale aggiornato, la Dyson V8 Cyclone offre ben 150 Air Watt di aspirazione, più che sufficiente per aspirare polvere e sporcizia da qualunque superficie. La sua struttura bilanciata permette di pulire agevolmente sia i pavimenti che le superfici alte, trasformandosi rapidamente in un pratico aspirapolvere portatile per mobili o interni auto.

La tecnologia di filtrazione interamente sigillata è progettata per catturare il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, espellendo aria più pulita di quella che respiriamo. Il sistema Root Cyclone a 15 cicloni previene le perdite di aspirazione separando efficacemente polvere e detriti dal flusso d’aria. La spazzola Motorbar inclusa è ideale per chi possiede animali domestici, poiché le sue alette in policarbonato districano automaticamente peli e capelli dal rullo.

L’autonomia è uno dei suoi punti di forza principali, grazie alla batteria a sette celle che garantisce fino a 60 minuti di pulizia costante in modalità Eco. Il dispositivo introduce anche il tasto di accensione a pulsante singolo, eliminando la necessità di tenere premuto il grilletto durante l’uso. Questo accorgimento, unito alla batteria intercambiabile a scatto, rende le sessioni di pulizia più confortevoli e potenzialmente illimitate acquistando un secondo pacco batteria.

La V8 Cyclone si distingue inoltre per la gestione igienica dello sporco grazie al contenitore da 0,54 litri con espulsione a grilletto, che evita il contatto diretto con la polvere. La confezione include accessori versatili come la bocchetta a lancia e la stazione di ricarica a parete, rendendola una soluzione completa e salvaspazio.

