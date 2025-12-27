Dyson, crolla il prezzo dell'aspirapolvere top: minimo storico

Dyson

Tra le offerte di fine anno di Amazon troviamo tanti prodotti molto interessanti e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Come ad esempio l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone, elettrodomestico per la pulizia casalinga disponibile in promo con uno sconto del 25% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico ed è uno dei più venduti in questi giorni su Amazon.

Si tratta di una scopa elettrica senza fili che assicura prestazioni top e si adatta a qualsiasi superficie. Dotata di tecnologie innovative che assicurano una pulizia profonda dell’abitazione, anche quando si annida molta polvere. Spazzola Motorbar anti groviglio perfetta anche per raccogliere i peli degli animali e tecnologia ciclonica avanzata. Nella confezione trovi anche utili accessori. Non perdere questa occasione.

Da oggi trovi l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone in promo a un prezzo di 299 euro con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Cyclone è un’ottima soluzione se sei alla ricerca di un elettrodomestico che assicura una pulizia completa di tutta l’abitazione a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti.

Spinto dal motore digitale Dyson V8, capace di compiere fino a 110.000 giri al minuto, l’aspirapolvere assicura una grande potenza di aspirazione che non subisce cali durante l’utilizzo. Una delle innovazioni principali di questo modello è la spazzola Motorbar™, dotata di alette in policarbonato che districano automaticamente peli e capelli dal rullo durante la pulizia, convogliandoli direttamente nel contenitore ed evitando fastidiosi grovigli. L’autonomia della batteria agli ioni di litio permette fino a 40 minuti di aspirazione senza cali di prestazione in modalità Potente, mentre per lo sporco più ostinato è possibile attivare la modalità Max per un intervento mirato ad alta intensità. L’efficienza del sistema è supportata dalla tecnologia 2 Tier Radial™, composta da 15 cicloni che generano elevate forze centrifughe per catturare la polvere fine, abbinata a un sistema di filtrazione avanzato capace di intrappolare il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, garantendo l’espulsione di aria più pulita.

Il design ergonomico consente di sollevare l’elettrodomestico con facilità per pulire pareti e soffitti, mentre con un semplice clic il dispositivo si trasforma in un aspirapolvere portatile per la cura di divani, scale o interni dell’auto. Lo svuotamento del contenitore avviene in modo igienico tramite il meccanismo a grilletto "point and shoot", che espelle lo sporco con un solo gesto senza entrare in contatto con la polvere. Il dispositivo è progettato per operare con una rumorosità ridotta grazie a percorsi d’aria semplificati e schiume fonoassorbenti, e può essere riposto comodamente nella stazione di ricarica a muro, che funge anche da supporto per gli accessori inclusi come la bocchetta a lancia e l’accessorio multifunzione.

