Dyson, l'aspirapolvere top a un prezzo mai visto prima: è l'offerta del giorno

L'aspirapolvere Dyson V8 Cyclone è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto superiore ai 150 euro e approfitti del minimo storico.

Dyson

Le aspirapolvere Dyson tornano in offerta su Amazon con sconti mai visti prima. La protagonista di una delle migliori promo del giorno è la scopa elettrica senza fili Dyson V8 Cyclone disponibile con un doppio sconto che sotterra il prezzo. Infatti, allo sconto fisso del 38% puoi aggiungere un coupon che fa scendere ulteriormente il prezzo e il risparmio totale supera i 150 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Il Dyson V8 Cyclone assicura una grande potenza di aspirazione e grazie alla spazzola Motorbar si adatta a qualsiasi pavimento e raccoglie anche i peli degli animali. L’autonomia arriva fino a 40 minuti e nella scatola trovi anche utili accessori che la rendono veramente versatile. Oltre a pulire il pavimento di casa, la puoi utilizzare anche per aspirare i sedili dell’auto, il divano o il materasso. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le scorte sono limitate.

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Dyson V8 Cyclone: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone in offerta a un prezzo stracciato di 245,06 euro con uno sconto del 38%. La promo si compone di un doppio sconto: oltre a quello fisso è presente anche un mini-coupon che fa scendere il prezzo di altri 3,94 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità della scopa elettrica è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Una volta che ti arriva a casa, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico Dyson.

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Dyson V8 Cyclone: le caratteristiche tecniche

Un aspirapolvere potente e versatile, il tutto con l’affidabilità Dyson che lo rende ancora più speciale. Il Dyson V8 Cyclone è la soluzione definitiva per la pulizia domestica: un aspirapolvere senza fili che assicura ottime prestazioni e che puoi utilizzare non solo per raccogliere la polvere presente nella tua abitazione, ma in grado di trasformarsi rapidamente in un pratico aspirapolvere portatile per pulire l’auto, i divani e i materassi con estrema facilità.

La scopa elettrica è dotata del potente motore digitale Dyson V8, progettato per offrire un’aspirazione costante e profonda su ogni tipo di superficie. Il motore genera una forza aspirante elevata, supportata dalla tecnologia Tier Radial con 15 cicloni, che catturano la polvere microscopica e i detriti senza mai perdere potenza. L’efficienza è ottimizzata anche sul fronte dell’autonomia, offrendo fino a 40 minuti di aspirazione costante in modalità standard, ideali per coprire l’intera abitazione in un’unica sessione senza cali di prestazione.

Un altro dei punti forti del Dyson V8 Cyclone è la spazzola Dyson Motorbar, progettata appositamente per affrontare lo sporco più difficile e i peli degli animali domestici. Questa spazzola è dotata di palette districanti integrate che puliscono automaticamente il rullo durante l’uso, convogliando i capelli e i peli direttamente nel contenitore ed eliminando sul nascere il problema dei grovigli. Per una versatilità totale, l’aspirapolvere integra anche un sistema di filtrazione avanzato a sei strati completamente sigillato, che trattiene il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, restituendo all’ambiente un’aria notevolmente più pulita e salubre.

La manutenzione quotidiana è semplicissima: il dispositivo è equipaggiato con un meccanismo di svuotamento igienico del contenitore che permette di espellere lo sporco accumulato con un solo gesto e senza toccare la polvere con le mani. Una volta terminate le pulizie, l’aspirapolvere può essere riposto comodamente sulla sua pratica stazione di ricarica a parete.

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