Dyson, sconto esagerato per la scopa elettrica: è l'offerta del giorno

Promo da non farsi scappare, quella disponibile oggi sulla scopa elettrica senza fili del produttore britannico. Versatile e maneggevole, è perfetta per pulire tutti gli angoli di casa.

Dyson

Pulire pavimenti e superfici di casa non è mai stato così piacevole. Compatta, leggera e maneggevole, la scopa elettrica senza fili Dyson V8 Advanced ti permetterà di pulire facilmente e velocemente in qualunque angolo di casa, anche i più nascosti.

Dotata di un motore tanto potente quanto silenzioso, vi permetterà di aspirare anche le particelle di polvere più piccole, per un pulito che non teme paragoni. Grazie alla batteria a lunga durata, poi, avrete carica a sufficienza per pulire tutta la vostra abitazione più e più volte.

Oggi, poi, la trovi a un prezzo a dir poco speciale. Lo sconto che trovi su Amazon fa crollare il prezzo al livello più basso mai toccato: è più conveniente che mai.

Dyson V8 Advanced

Prezzo crollato per la scopa elettrica Dyson: sconto Amazon e quanto costa

Mai così conveniente come oggi. Grazie al già citato sconto Amazon, infatti, la scopa elettrica del produttore britannico è disponibile a un prezzo senza precedenti. Oggi la Dyson V8 Advanced la paghi 249,00 euro anziché 399,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Grazie allo sconto del 38% puoi risparmiare ben 150 euro: un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Dyson V8 Advanced

Dyson V8 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La scopa elettrica senza fili Dyson V8 Advanced si distingue per la sua eccezionale potenza di aspirazione, alimentata da un motore digitale Dyson che può raggiungere fino a 110.000 giri al minuto, generando fino a 130 AW (Air Watt) senza cali di prestazioni.

Questa forza aspirante, combinata con il sistema di filtrazione completamente sigillato, cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, inclusi polvere, allergeni e peli di animali. Il design acustico ottimizzato assorbe le vibrazioni e riduce il rumore, rendendo la pulizia un’esperienza più silenziosa e confortevole.

Una delle caratteristiche più innovative di questo modello è la spazzola Digital Motorbar, progettata con una specifica tecnologia anti-groviglio. Questa spazzola districa e rimuove efficacemente peli e capelli di animali domestici direttamente dal rullo, convogliandoli nel contenitore senza bloccarlo. Il contenitore della polvere da 0,54 litri è progettato per uno svuotamento igienico "punta e spara" con un solo tocco, evitando il contatto con lo sporco.

La versatilità della V8 Advanced ti permette di trasformarla rapidamente in un pratico aspirapolvere portatile per pulire le superfici in alto, i punti difficili da raggiungere e l’interno dell’auto. È inoltre dotata di due modalità di potenza per affrontare lo sporco quotidiano e le incrostazioni più ostinate.

L’autonomia è garantita da una batteria avanzata a sei celle agli ioni di litio, che offre fino a 40 minuti di aspirazione costante in modalità standard, permettendoti di pulire l’intera casa senza interruzioni. Grazie al suo design ergonomico e leggero (circa 2,5 kg), il Dyson V8 Advanced unisce alte prestazioni, praticità e una pulizia profonda su ogni tipo di pavimento.

Dyson V8 Advanced