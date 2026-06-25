Dyson V8 Advanced, il prezzo sprofonda con lo sconto vertiginoso del Prime Day

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L’aspirapolvere Dyson V8 Advanced è una delle offerte lampo più interessanti del giorno disponibili su Amazon. Da oggi è disponibile in super promo con uno sconto del 41% che ti permette di risparmiare più di 160 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce. Un prezzo speciale per una scopa elettrica top del settore dotata di una grande potenza di aspirazione e di una spazzola Motorbar anti-groviglio pensata appositamente per chi ha animali domestici. Nella scatola trovi anche utili accessori che la rendono versatile e anche compatta, in modo da poterla utilizzare su divani e tappezzeria. Non perdere questa opportunità e approfittane subito cliccando sul banner qui in basso.

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Dyson V8 Advanced: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta a vendita rapida che non devi farti scappare. L’aspirapolvere senza fili Dyson V8 Advanced è disponibile su Amazon a un prezzo di 236,55 euro con uno sconto del 41% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 160 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La scopa elettrica elettrica è già disponibile per essere spedita e acquistandola oggi la ricevi direttamente a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

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Dyson V8 Advanced: le caratteristiche tecniche

Flessibile e versatile, l’aspirapolvere Dyson V8 Advanced è uno dei modelli migliori che puoi acquistare oggi grazie alla promo Prime Day. La puoi utilizzare per pulire efficacemente tutta l’abitazione, grazie alla possibilità di passare in un attimo dalla pulizia dei pavimenti a quella dei soffitti, o di trasformarsi rapidamente in un pratico elettrodomestico portatile per pulire l’auto, i divani e i materassi con estrema facilità.

Alla base della sua potenza di aspirazione troviamo il motore digitale Dyson V8, progettato per offrire un comfort di pulizia eccellente a fronte di un’aspirazione costante e profonda su ogni tipo di superficie. La tecnologia a cicloni cattura la polvere microscopica e i detriti senza mai perdere potenza. L’efficienza è ottimizzata anche sul fronte dell’autonomia, offrendo fino a 40 minuti di aspirazione costante, ideali per coprire l’intera abitazione in un’unica sessione senza cali di prestazione.

Dotata anche della spazzola Dyson Motorbar, progettata appositamente per affrontare lo sporco più difficile e i peli degli animali domestici su tappeti e pavimenti duri. Questa spazzola è dotata di palette districanti integrate che puliscono automaticamente il rullo durante l’uso, convogliando i capelli e i peli direttamente nel contenitore ed eliminando sul nascere il problema dei grovigli. L’aspirapolvere integra anche un sistema di filtrazione avanzato, che trattiene le particelle microscopiche e gli allergeni, restituendo all’ambiente un’aria più pulita e salubre.

Il dispositivo è equipaggiato con un meccanismo di svuotamento igienico del contenitore che permette di espellere lo sporco accumulato con un solo gesto e senza toccare la polvere con le mani. Insomma, un aspirapolvere top di gamma e da oggi a un prezzo eccezionale.

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Scopri altri 5 aspirapolvere in offerta da oggi su Amazon per il Prime Day.

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