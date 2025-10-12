Dyson, la scopa elettrica mai così economica: prezzo in picchiata

La scopa elettrico del marchio britannico è tra le migliori offerte di oggi su Amazon. Leggera e maneggevole, permette di pulire facilmente tutte le superfici di casa.

Dyson

Maneggevole e potente, la Dyson V8 Advanced è la scopa elettrica perfetta per pulire tutte le superfici di casa in maniera semplice e veloce. Dotata di un motore potente ed efficiente, permette di raccogliere sporcizia di ogni genere da ogni angolo di casa.

Il ricco set di accessori, le varie modalità di puliza e la potenza modulabile la rendono adattabile a qualunque esigenza. Potrai così facilmente trasformare la scopa elettrica in un aspiratore portatile da utilizzare in auto o nel giardino fuori casa.

Lo sconto garantito da Amazon, poi, non va fatto scappare per nessun motivo al mondo. L’offerta che trovi sul portale di commercio elettronico per eccellenza fa crollare il prezzo a un livello mai visto.

Dyson V8 Advanced

Sconto esagerato per la scopa elettrica Dyson: offerta e prezzo finale

Una promo così conveniente non si vedeva da tempo sulla scopa elettrica senza fili del marchio britannico. Lo sconto esagerato di Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

La Dyson V8 Advanced è disponibile con uno sconto del 35% al minimo storico. Comprandola adesso la paghi 259,00 euro contro i 399,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. Rispetto al listino, il risparmio è decisamente importante: ti costa 140 euro in meno.

Dyson V8 Advanced

Dyson V8 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Dyson V8 Advanced è l’ideale per la pulizia quotidiana impeccabile della tua abitazione. Combinando potenza elevata e massima maneggevolezza, ti permette di raggiungere con facilità anche gli angoli più nascosti.

Il potente Motore Digitale Dyson V8, capace di raggiungere 110.000 giri al minuto e generare un’aspirazione costante fino a 130 AW, è il cuore pulsante di questo modello di scopa elettrica. Grazie alla tecnologia ciclonica Root Cyclone, polvere e detriti vengono separati efficacemente dal flusso d’aria, assicurando zero perdite di aspirazione per tutta la sessione di pulizia.

Una delle caratteristiche distintive è la versatilità unita alla tecnologia anti-groviglio. La spazzola Motorbar è stata specificamente progettata per districare e rimuovere automaticamente peli e capelli dal rullo, rendendolo l’alleato perfetto per chi ha animali domestici.

Il V8 Advanced garantisce un ambiente domestico più sano grazie alla sua autonomia e all’efficace sistema di filtrazione. La batteria agli ioni di litio assicura fino a 40 minuti di potenza costante, permettendo di pulire ampie superfici senza interruzioni. Inoltre, la filtrazione completamente sigillata cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, rilasciando aria più pulita. Lo svuotamento igienico del contenitore, con un solo gesto, completa l’esperienza di pulizia pratica e senza sforzo.

Con un peso di soli 2,5 kg e la possibilità di trasformarsi rapidamente in un aspirapolvere portatile, il V8 Advanced facilita la pulizia di ogni superficie, dagli angoli del soffitto agli interni dell’auto.

Dyson V8 Advanced