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Dyson, sconto esagerato per la scopa elettrica: prezzo a picco

Prezzo mai così basso per la scopa elettrica senza fili del produttore britannico. Leggera e maneggevole, è l'ideale per pulire tutta casa senza fatica.

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Dyson Absolute V8 Dyson

Nessun angolo di casa sarà troppo lontano o troppo difficile per essere raggiunto e pulito. Compatta, leggera e maneggevole, la scopa elettrica senza fili Dyson V8 Absolute è l’alleato ideale per eliminare da tutte le superfici di casa – qualunque superficie, non solo i pavimenti – polvere e detriti di ogni tipo.

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D’altronde, con il suo potente motore ciclonico e il kit di accessori in dotazione, potrai davvero raggiungere ogni spazio di casa. La spazzola Motorbar antigroviglio è perfetta per eliminare ogni traccia di sporco e polvere dai pavimenti, mentre la lancia ti consente di arrivare a pulire in alto ed eliminare magari qualche ragnatela nascosta tra soffitto e armadio. E con la batteria agli ioni di litio intercambiabile avrai tempo a sufficienza per pulire tutto il tuo appartamento senza doverti fermare per ricaricarla.

Oggi, poi, la scopa elettrica del produttore britannico è disponibile a un prezzo mai così basso. Lo sconto garantito da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2026 fa crollare il prezzo al punto più basso mai visto: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Dyson V8 Absolute

Dyson V8 Absolute

284,00 €499,00 € -215,00 € (43%)

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Dyson, sconto da non perdere sulla scopa elettrica top: offerta e prezzo finale

Comprare la Dyson V8 Absolute non è mai stato così conveniente come oggi. La scopa elettrica del colosso britannico è disponibile con uno sconto del 43%. Comprandola oggi, la Dyson V8 Absolute ti costa 284,00 euro anziché 499,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: la paghi ben 215 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore

Dyson V8 Absolute

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284,00 €499,00 € -215,00 € (43%)

Dyson V8 Absolute scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Alimentata dal celebre motore digitale Dyson V8, La Dyson V8 Absolute è progettata per garantire un’aspirazione potente e costante su ogni tipo di superficie. Grazie alla tecnologia ciclonica 2-Tier Radial, la scopa elettrica senza fili in offerta su Amazon riesce a catturare la polvere più fine e i detriti più pesanti senza cali di prestazioni. La modalità "Max" permette inoltre di affrontare lo sporco più ostinato, sprigionando una forza pulente superiore per sessioni di lavoro intense su tappeti o moquette.

La struttura bilanciata e leggera ti consente di sollevarla facilmente per pulire soffitti o angoli alti. Inoltre, con un semplice clic, la scopa si trasforma in un pratico aspirabriciole portatile, ideale per la pulizia rapida di divani, scale o degli interni dell’auto.

Merito anche del kit in dotazione, che include la spazzola a rullo morbido, specifica per i pavimenti duri e delicati come il parquet, e la spazzola Motorbar. Quest’ultima è dotata di palette in policarbonato progettate per districare automaticamente peli e capelli dal rullo, convogliandoli direttamente nel contenitore.

Non va poi dimenticata la batteria al litio che offre fino a 40 minuti di autonomia in modalità standard, garantendo la libertà di muoversi senza l’ingombro del cavo.

Dyson V8 Absolute

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284,00 €499,00 € -215,00 € (43%)

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