Libero
OFFERTE

Dyson, la scopa elettrica al minimo storico: oggi costa la metà

Per il Black Friday di Amazon trovi il Dyson V8 Absolute in promo con uno sconto del 44% e risparmi ben 170 euro. Grande potenza di aspirazione.

Pubblicato:

Dyson Absolute V8 Dyson

Le offerte del Black Friday di Amazon riguardano qualsiasi categoria di prodotto, anche gli elettrodomestici per la pulizia casalinga. E non è un caso che tra le migliori promo disponibili oggi trovi l’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Absolute. La scopa elettrica del colosso britannico è disponibile con uno sconto incredibile del 44% e il prezzo scende al minimo storico. Risparmi ben 170 euro e la puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis.

Questo aspirapolvere Dyson è la soluzione perfetta per la tua abitazione. Assicura una grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento e aspira anche sui tappeti e sulla moquette. Elettrodomestico versatile dotato di due diverse spazzole di ben 6 accessori che lo rendono il dispositivo definitivo per la pulizia domestica. Autonomia fino a 40 minuti e si ricarica facilmente riponendolo sulla stazione di ricarica a muro. Non farti scappare questa occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Dyson V8 Absolute

Dyson V8 Absolute

279 €499 € -220 € (-44%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Dyson V8 Absolute: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione irripetibile per l’aspirapolvere Dyson V8 Absolute. Solo per oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo a 279 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di ben 170 euro e hai la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Quasi due mesi di tempo per testarla a fondo, oppure puoi decidere di acquistarla già oggi per Natale.

Dyson V8 Absolute

Dyson V8 Absolute

279 €499 € -220 € (-44%)

Dyson V8 Absolute: le caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Dyson V8 Absolute è l’aspirapolvere senza filo perfetto per la tua abitazione e che da oggi trovi a un prezzo speciale. Il cuore è il motore digitale Dyson V8, capace di generare una potente aspirazione, efficace su ogni tipo di superficie, dai tappeti ai pavimenti duri.

L’autonomia è ottimizzata per la pulizia quotidiana: la batteria garantisce fino a 40  minuti di aspirazione costante e senza cali di prestazione, permettendoti di pulire l’intera casa in un’unica sessione. La potenza è gestibile attraverso 2 modalità di pulizia: la modalità Max offre un picco di prestazioni per lo sporco più ostinato, mentre la modalità Min è ideale per le pulizie quotidiane.

Ciò che distingue il modello Absolute è la sua versatilità, garantita dai 6 accessori inclusi. Riceverai ben due spazzole motorizzate: la spazzola Direct Drive, perfetta per pulire in profondità tappeti e moquette, e la spazzola a rullo morbido, studiata per raccogliere la polvere fine dai pavimenti duri come parquet o piastrelle. Si trasforma rapidamente in un pratico aspirapolvere portatile con un solo click, ideale per pulire auto, divani e superfici in alto.

Dal punto di vista della salute e dell’igiene, il Dyson V8 Absolute impiega la tecnologia 2 Tier ì Radial con 14 cicloni che catturano le particelle di polvere fine nel contenitore. Il sistema di filtraggio avanzato è in grado di catturare le particelle delle dimensioni di allergeni, rilasciando aria più pulita. Quando è il momento di svuotare, il meccanismo a grilletto garantisce un rilascio dello sporco rapido e igienico.

Una volta terminato, puoi riporre l’aspirapolvere comodamente nella stazione di ricarica a muro, pronto per la prossima pulizia. Grazie alla promo di oggi è l’aspirapolvere da acquistare assolutamente: clicca sul banner e approfittane ora.

Dyson V8 Absolute

Dyson V8 Absolute

279 €499 € -220 € (-44%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963