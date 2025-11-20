Dyson, la scopa elettrica al minimo storico: oggi costa la metà

Dyson

Le offerte del Black Friday di Amazon riguardano qualsiasi categoria di prodotto, anche gli elettrodomestici per la pulizia casalinga. E non è un caso che tra le migliori promo disponibili oggi trovi l’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Absolute. La scopa elettrica del colosso britannico è disponibile con uno sconto incredibile del 44% e il prezzo scende al minimo storico. Risparmi ben 170 euro e la puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis.

Questo aspirapolvere Dyson è la soluzione perfetta per la tua abitazione. Assicura una grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento e aspira anche sui tappeti e sulla moquette. Elettrodomestico versatile dotato di due diverse spazzole di ben 6 accessori che lo rendono il dispositivo definitivo per la pulizia domestica. Autonomia fino a 40 minuti e si ricarica facilmente riponendolo sulla stazione di ricarica a muro. Non farti scappare questa occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Dyson V8 Absolute: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione irripetibile per l’aspirapolvere Dyson V8 Absolute. Solo per oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo a 279 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di ben 170 euro e hai la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Quasi due mesi di tempo per testarla a fondo, oppure puoi decidere di acquistarla già oggi per Natale.

Dyson V8 Absolute: le caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Dyson V8 Absolute è l’aspirapolvere senza filo perfetto per la tua abitazione e che da oggi trovi a un prezzo speciale. Il cuore è il motore digitale Dyson V8, capace di generare una potente aspirazione, efficace su ogni tipo di superficie, dai tappeti ai pavimenti duri.

L’autonomia è ottimizzata per la pulizia quotidiana: la batteria garantisce fino a 40 minuti di aspirazione costante e senza cali di prestazione, permettendoti di pulire l’intera casa in un’unica sessione. La potenza è gestibile attraverso 2 modalità di pulizia: la modalità Max offre un picco di prestazioni per lo sporco più ostinato, mentre la modalità Min è ideale per le pulizie quotidiane.

Ciò che distingue il modello Absolute è la sua versatilità, garantita dai 6 accessori inclusi. Riceverai ben due spazzole motorizzate: la spazzola Direct Drive, perfetta per pulire in profondità tappeti e moquette, e la spazzola a rullo morbido, studiata per raccogliere la polvere fine dai pavimenti duri come parquet o piastrelle. Si trasforma rapidamente in un pratico aspirapolvere portatile con un solo click, ideale per pulire auto, divani e superfici in alto.

Dal punto di vista della salute e dell’igiene, il Dyson V8 Absolute impiega la tecnologia 2 Tier ì Radial con 14 cicloni che catturano le particelle di polvere fine nel contenitore. Il sistema di filtraggio avanzato è in grado di catturare le particelle delle dimensioni di allergeni, rilasciando aria più pulita. Quando è il momento di svuotare, il meccanismo a grilletto garantisce un rilascio dello sporco rapido e igienico.

Una volta terminato, puoi riporre l’aspirapolvere comodamente nella stazione di ricarica a muro, pronto per la prossima pulizia. Grazie alla promo di oggi è l’aspirapolvere da acquistare assolutamente: clicca sul banner e approfittane ora.

