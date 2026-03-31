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Dyson, crolla il prezzo dell'aspirapolvere top: minimo storico

Da oggi trovi l'aspirapolvere Dyson V8 Absolute in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 200 euro. Grande potenza di aspirazione e prezzo al minimo.

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Dyson V11 Advanced Amazon

Offerta lampo che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon troviamo in promo l’aspirapolvere Dyson V8 Absolute, modello top di gamma con tecnologie avanzate e perfetto per la tua abitazione. Grazie allo sconto del 40% il prezzo crolla al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Non solo: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Come tutti gli aspirapolvere Dyson, anche questo modello assicura una pulizia profonda di tutta l’abitazione. Il merito è anche delle due spazzole presenti nella confezione, una anti-groviglio dedicata ai peli degli animali, e una più morbida per i pavimenti duri e per il parquet. Grande potenza di aspirazione e un’autonomia che supera i 40 minuti. A questo prezzo è un vero affare: clicca sul link e approfitta subito della promo.

Dyson V8 Absolute

Dyson V8 Absolute

299,00 €499,00 € -200,00 € (40%)

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Dyson V8 Absolute: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo improvviso e minimo storico per il Dyson V8 Absolute. L’aspirapolvere top del colosso britannico è disponibile in offerta a un prezzo di 299 euro, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi risparmi ben 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La scopa elettrica senza fili è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico.

Dyson V8 Absolute

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Dyson V8 Absolute: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere Dyson V8 Absolute è progettata per offrire una pulizia profonda e completa in ogni angolo della casa. Spinta dal motore digitale Dyson V8, che raggiunge i 110.000 giri al minuto, questa scopa elettrica senza filo genera una potenza di aspirazione costante e potente, ideale sia per i pavimenti duri che per i tappeti più impegnativi. Il sistema di filtrazione avanzato è in grado di intrappolare il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, restituendo all’ambiente un’aria più pulita e salubre.

La vera forza di questa scopa elettrica Dyson risiede nella sua dotazione di spazzole specializzate: la spazzola Motorbar è dotata di una tecnologia anti-groviglio automatica che solleva peli di animali e capelli rullandoli direttamente nel contenitore, mentre la spazzola Fluffy è progettata con morbide fibre di nylon e filamenti in fibra di carbonio antistatica per catturare con delicatezza lo sporco fine dai pavimenti duri e dal parquet. Grazie al suo bilanciamento ergonomico, il Dyson V8 Absolute si trasforma con un semplice clic in un pratico aspirapolvere portatile, permettendoti di pulire agevolmente scale o gli interni dell’auto.

Con un’autonomia che raggiunge i 40 minuti di aspirazione senza cali di prestazione, il Dyson V8 Absolute gestisce con disinvoltura le pulizie quotidiane. Il sistema di svuotamento igienico del contenitore "a grilletto" permette di espellere polvere e detriti con un solo gesto, evitando qualsiasi contatto manuale con lo sporco. Una scopa elettrica top che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Dyson V8 Absolute

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299,00 €499,00 € -200,00 € (40%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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