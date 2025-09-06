Dyson, sconto esagerato per la scopa elettrica top: oggi la paghi pochissimo

dyson

Leggera, maneggevole ed estremamente potente. La Dyson V11 è una vera e propria forza della natura e, in abbinamento con la spazzola Fluffy, ti permetterà di pulire con estrema delicatezza su tutte le tipologie di superficie.

Pulire casa, dunque, non sarà mai stato così semplice. Con il suo kit di accessori, infatti, la dyson V11 ti permette di raggiungere anche gli angoli più difficili di casa ed eliminare ragnatele, sporco e detriti alla prima passata.

Oggi, poi, la trovi su Amazon a un prezzo che ha dell’incredibile. La promo garantita dal colosso del commercio elettornico fa crollare il prezzo al punto più basso del web: non la trovi a un prezzo più basso da nessun’altra parte.

Dyson, sconto esagerato per la scopa elettrica top di gamma: offerta e prezzo finale

L’offerta di oggi su Amazon per la scopa elettrica del produttore britannico è di quelle che non si vedono troppo spesso. La Dyson V11 Fluffy è disponibile con uno sconto del 34% al prezzo più basso mai fatto registrare. Comprandolo adesso la paghi 398,22 euro anziché 599,00 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore.

I conti sono semplice: oggi ti costa 200 euro in meno rispetto al listino. Una promozione imperdibile, insomma.

Dyson V11 Fluffy scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata del potente motore digitale V11, la scopa elettrica Dyson in offerta su Amazon garantisce una potenza di aspirazione straordinaria per rimuovere polvere e detriti da ogni superficie, con particolare efficacia sui pavimenti duri.

Il suo design leggero e bilanciato la rende estremamente maneggevole, permettendo di pulire agevolmente anche gli angoli più difficili e le aree in alto, trasformandosi rapidamente in un aspirabriciole portatile per le piccole pulizie quotidiane.

Il display LCD smart presente sulla parte alta del corpo mostra in tempo reale informazioni cruciali, come il tempo di autonomia residuo calcolato in base alla modalità di utilizzo, la tipologia di sporco aspirato e le eventuali ostruzioni che potrebbero ridurre la potenza. In questo modo, l’utente ha il pieno controllo della sessione di pulizia e può ottimizzare l’uso della batteria, scegliendo tra le tre modalità disponibili: Eco, Auto e Boost.

La spazzola Fluffy pulisce delicatamente ogni tipologia di sporco, senza rovinare il pavimento. Realizzata con morbido tessuto in nylon e setole antistatiche in fibra di carbonio, è perfetta per i pavimenti duri ma non solo.

Il sistema di filtraggio a sei strati cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, rilasciando aria pulita. Inoltre, il sistema di svuotamento del contenitore igienico "punta e spara" rende facile e veloce l’eliminazione dello sporco, senza alcun contatto con la polvere.

