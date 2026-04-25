Dyson, sconto senza precedenti sulla scopa elettrica top: offerta del giorno

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Leggera, ergonomica e versatile, la Dyson V11 Advanced è tra le scope elettriche più avanzate e potenti disponibili oggi sul mercato. Dotata di un motore digitale efficiente, silenzioso e performante, ti permette di ottenere un pulito impeccabile su qualunque superficie di casa (e non solo sui pavimenti). Puoi utilizzarla per togliere polvere e ragnatele sull’armadio, o per arrivare a pulire gli angoli più lontani sotto il letto. E grazie al sistema di filtrazione avanzato, l’aria espulsa sarà addirittura più pulita e sana di quella aspirata. Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, la Dyson V11 Advanced è anche più conveniente che mai: risparmi centinaiai di euro sul listino e fai un vero affare.

Dyson V11 Advanced

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Prezzo a picco per la scopa elettrica top Dyson: sconto e quanto la paghi

Sconto mai visto in precedenza, quello che trovi oggi sulla scopa elettrica top di gamma del marchio britannico. La Dyson V11 Advanced può essere acquistata con lo sconto del 34%: comprandola oggi la paghi 392 euro anziché 599 euro come da listino. I conti si fanno piuttosto in fretta: grazie alla promo Amazon risparmi oltre 200 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Dyson V11 Advanced rappresenta una delle soluzioni più potenti e versatili nel panorama delle scope elettriche senza filo. Grazie al motore Dyson Hyperdymium, che raggiunge i 125.000 giri al minuto, questo modello sprigiona una potenza di aspirazione di 200 AW, garantendo una pulizia profonda su ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi.

Il modello Advanced include la spazzola Motorbar, progettata con una specifica tecnologia anti-groviglio. Grazie a speciali palette in policarbonato, la spazzola solleva e districa automaticamente peli di animali e capelli dal rullo mentre pulisce, convogliandoli direttamente nel contenitore ed evitando fastidiosi blocchi manuali.

Una delle caratteristiche distintive è lo schermo LCD integrato posizionato sulla parte superiore del corpo motore. Questo display fornisce informazioni cruciali in tempo reale, come l’autonomia residua calcolata al secondo, la modalità di aspirazione selezionata e pratici avvisi sulla manutenzione del filtro o su eventuali ostruzioni nel condotto.

La batteria a sette celle garantisce fino a 60 minuti di autonomia costante in modalità Eco, rendendola ideale per la pulizia di intere abitazioni. Il sistema gestisce l’energia in modo intelligente, permettendo all’utente di scegliere tra tre modalità di funzionamento: Eco per sessioni lunghe, Med per l’uso quotidiano e Boost per lo sporco più ostinato.

La V11 Advanced si distingue dalla concorrenza anche per il suo sistema di filtrazione a sei strati, capace di intrappolare il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron. Lo svuotamento del contenitore avviene in modo igienico tramite il meccanismo "point and shoot", che espelle lo sporco con un solo gesto senza che l’utente debba toccare la polvere.

Dyson V11 Advanced