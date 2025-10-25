Dyson, scopa elettrica a prezzo mai visto: oggi la paghi pochissimo

Completa, maneggevole e potente, la scopa eletrtica del produttore britannico è perfetta per una pulizia profonda di tutta la tua abitazione. Oggi la trovi a un prezzo bassissimo.

Amazon

Pulizia profonda di tutte le superfici di casa in maniera semplice, veloce e senza fatica (o quasi). Con la scopa elettrica Dyson V11 Advanced sarai in grado di pulire i pavimenti, i tappeti e le altre superfici della tua abitazione in men che non si dica.

Dotata di un potente motore capace di raggiungere e superare i 100.000 giri al minuto e di un sistema di filtrazione a più stadi, la scopa elettrica del produttore britannico è l’elettrodomestico perfetto per pulire a fondo tutta casa.

Grazie allo sconto garantito da Amazon, poi, potrai approfittore di un’offerta senza precedenti. La doppia promozione della piattaforma di commercio elettronico per eccellenza fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Dyson V11 Advanced

Dyson, doppio sconto esagerato per la scopa elettrica smart: sconto e prezzo finale

La promozione di oggi che trovi su Amazon è di quelle da non farsi scappare via troppo a cuor leggero. Il colosso del commercio elettronico offre la scopa elettrica smart del marchio britannico con un doppio sconto senza precedenti che fa crollare il prezzo al minimo storico.

La Dyson V11 Advanced è disponibile con uno sconto del 33% al quale si somma uno sconto automatico di 20 euro che si attiva al check-out. In questo modo, la scopa elettrica costa 379,00 euro anzichè 599,00 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è decisamente interessante: ti costa ben 220 euro in meno del listino.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Dyson V11 Advanced è un aspirapolvere senza filo potente, intelligente e versatile, progettato per una pulizia profonda dell’intera casa. Alimentata da una batteria Dyson a sette celle ad alta efficienza energetica, garantisce fino a 60 minuti di autonomia senza cali di prestazione.

Le prestazioni da "fuoriclasse" della scopa elettrica sono garantite dal motore Dyson Hyperdymium, capace di raggiungere i 125.000 giri al minuto. In questo modo, la Dyson V11 è in grado di garantire livelli di pulizia paragonabili a quelli di una scopa con fili.

L’intelligenza del V11 Advanced si manifesta attraverso lo schermo LCD, che fornisce dati in tempo reale sull’autonomia residua al secondo, la modalità di potenza attiva e gli eventuali avvisi di manutenzione. L’utente può scegliere tra tre modalità di funzionamento: Auto per le pulizie quotidiane con adattamento automatico, Eco per massimizzare l’autonomia e Boost per sessioni di pulizia mirate e più approfondite contro lo sporco ostinato.

Il design versatile gli permette di trasformarsi facilmente in un aspirapolvere portatile per pulire ovunque, dagli angoli al soffitto. Il sistema di filtrazione avanzato, grazie anche alla tecnologia ciclonica, cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, assicurando anche un’elevata qualità dell’aria.

In dotazione, la Spazzola Motorbar pulisce a fondo tutti i tipi di pavimento e sfrutta la tecnologia anti-groviglio per rimuovere e districare automaticamente peli lunghi e peli di animali dal rullo.

Dyson V11 Advanced