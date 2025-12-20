Dyson, sconto esagerato per l'aspirapolvere top: affare del giorno

Amazon

Difficile trovarle un difetto. Purché lo abbia. Dotata di un potente motore digitale e di un kit completo di spazzole e accessori, la Dyson V11 Advanced ti permetterà di avere pavimenti e superfici sempre puliti con il minimo sforzo.

Leggera e maneggevole, la scopa elettrica del colosso britannico ti permette di raggiungere facilmente qualunque angolo di casa, anche il più difficile da raggiungere con scope "tradizionali" o altre scope elettriche.

Leggera esattamente come il prezzo al quale oggi puoi acquistarla oggi su Amazon. La promozione del colosso del commercio elettronico ti permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino e fare un vero affare.

L’offerta di oggi sull’aspirapolvere del colosso britannico è di quelle a cui è difficile resistere: un vero e proprio regalo di Natale anticipato da cogliere al volo. La Dyson V11 Advanced è disponibile con uno sconto del 37% al prezzo più basso di sempre. Comprandola adesso la paghi 379,00 euro anziché 599,00 euro come da prezzo di listino.

Il risparmio è decisamente interessante: oggi ti costa ben 220 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore. E puoi pagarla a rate senza interessi grazie al programma Cofidis tasso zero.

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un connubio unico di potenza e intelligenza, capace così di garantire una pulizia profonda su qualunque superficie. Con il suo motore digitale Dyson Hyperdymium, capace di raggiungere 125.000 giri al minuto per generare un’aspirazione costante fino a 200 AW, non c’è sporco che tenga: sarai certo di eliminare polvere, peli di animali e sporcizia di ogni genere da pavimenti e superfici di casa.

Parte del merito va condiviso anche con la spazzola Digital Motorbar, progettata per adattarsi automaticamente a diverse superfici, dai tappeti ai pavimenti duri. Grazie a speciali palette in policarbonato, la spazzola districa e rimuove peli di animali e capelli direttamente nel contenitore, prevenendo i fastidiosi grovigli intorno al rullo.

Per una gestione ottimale delle risorse, la Dyson V11 Advanced monitora le prestazioni 8.000 volte al secondo, mostrando sul display LCD posto nella parte alta del manico l’autonomia residua, la modalità in uso e gli avvisi di manutenzione in tempo reale.

La filtrazione avanzata sigillata cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, restituendo aria più pulita all’ambiente domestico e rendendolo ideale per chi soffre di allergie.

La praticità è garantita da un design ergonomico e dal sistema di svuotamento igienico "punta e spara", che espelle polvere e detriti con un solo gesto senza contatto con lo sporco. La confezione include accessori versatili e una stazione di ricarica a muro per riporre ordinatamente l’apparecchio.

Grazie alla batteria a scatto, capace di garantire fino a 60 minuti di autonomia, è inoltre possibile prolungare le sessioni di pulizia sostituendo facilmente il modulo scarico con uno carico, garantendo la massima flessibilità per case di grandi dimensioni e un’esperienza d’uso semplice e immediata.

