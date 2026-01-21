Dyson, prezzo crollato per l'aspirapolvere top: minimo storico

L'aspirapolvere Dyson V11 Advanced è in promo con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro. Grande potenza di aspirazione e spazzola Motorbar.

Torna in offerta a un super prezzo il Dyson V11 Advanced, aspirapolvere top di gamma tra i più amati e acquistati su Amazon. Da oggi è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Si tratta di un’occasione top che non devi assolutamente farti sfuggire.

Il Dyson V11 Advanced è quanto di meglio possa offrire la tecnologia in questo momento. È dotato di componenti che assicurano una pulizia profonda dell’abitazione, a partire da un motore potente per un’aspirazione immediata dello sporco, fino ad arrivare alla spazzola Motorbar che si adatta a qualsiasi superficie e pavimento. Non solo: lo puoi utilizzare anche sui tappeti e raccoglie capelli e peli di animale. Una scopa elettrica completa e affidabile che da oggi trovi a un prezzo speciale.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super prezzo per l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced. Da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 33% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 200 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorno. Amazon ti dà anche quattordici giorni di tempo per il reso gratuito, in modo da testarla a fondo e provare tutte le funzioni. Non perdere questa ottima opportunità.

Dyson V11 Advanced: le caratteristiche tecniche

Il meglio che può offrire la tecnologia per la pulizia domestica. L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced è un modello avanzato dotato di componenti ad alte prestazioni che si combinano con una maneggevolezza senza pari che ti permette di portarla facilmente da una zona all’altra della tua abitazione.

Il cuore pulsante della macchina è il motore Dyson Hyperdymium, che raggiunge i 125.000 giri al minuto per generare una forza aspirante di ben 200 AW, garantendo la rimozione efficace di polvere e detriti da ogni tipo di superficie. Grazie alla spazzola Motorbar, il dispositivo è in grado di pulire a fondo sia i tappeti che i pavimenti duri, sfruttando speciali alette in policarbonato che districano automaticamente peli e capelli dal rullo spazzola mentre si pulisce, convogliandoli direttamente nel contenitore.

Un elemento fondamentale è lo schermo LCD integrato, che monitora le prestazioni in tempo reale: comunica l’autonomia residua secondo per secondo e permette di gestire facilmente le tre modalità di pulizia (Eco, Auto e Boost) per ottimizzare i consumi in base alle necessità. La tecnologia Radial Root Cyclone, con i suoi 14 cicloni, lavora in sinergia con un sistema di filtrazione avanzato completamente sigillato, capace di catturare il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, assicurando l’espulsione di aria più pulita all’interno dell’ambiente domestico.

La batteria a sette celle garantisce fino a 60 minuti di autonomia costante in modalità Eco, permettendo di coprire ampie superfici senza cali di prestazione. Estremamente versatile, il Dyson V11 Advanced può essere trasformato rapidamente in un aspirapolvere portatile per pulire scale, divani o l’abitacolo dell’auto, mentre il meccanismo di svuotamento igienico "point and shoot" consente di espellere lo sporco con precisione nel secchio della spazzatura con un unico gesto, evitando il contatto manuale con la polvere. Insomma, un aspirapolvere top che da oggi trovi a un prezzo eccezionale.

