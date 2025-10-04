Dyson, la scopa elettrica costa pochissimo: va comprata subito

Amazon

Una pulizia straordinaria su qualunque superficie, pavimenti (ovviamente) inclusi. Leggera, maneggevole e potente, la scopa elettrica senza fili Dyson V11 Advanced è perfetta per una pulizia profonda e veloce della tua abitazione.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dotata di un motore potente e di un sistema ciclonico di ultima generazione, permette di raggiungere anche gli angoli più difficili grazie alla spazzola Mtorobar e alla ricca dotazione di accessori. Il sistema di filtraggio, poi, trattiene fino al 99,9% delle microparticelle, restituendo un’aria pulita e a prova di allergeni.

Con lo sconto odierno garantito da Amazon, la Dyson V11 Advanced è più conveniente che mai. Oggi puoi acquistarla a un prezzo bassissimo e risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino.

Dyson V11 Advanced

Dyson, aspirapolvere senza fili al minimo storico: offerta e prezzo finale

Una promozione come quella odierna non si vede troppo spesso, neanche su Amazon. La scopa elettrica del marchio britannico è disponibile a uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

La Dyson V11 Advanced può essere acquistata a un prezzo stracciato grazie allo sconto del 33% sul listino: oggi costa 399,00 euro anziché 599,00 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. I conti si fanno facilmente: comprandola adesso la paghi ben 200 euro in meno rispetto al listino.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Dyson V11 Advanced è un aspirapolvere senza filo potente e versatile, progettato per una pulizia profonda ed efficiente su qualunque tipologia di superficie. Il cuore della sua performance è il motore digitale Dyson Hyperdymium, che genera un’elevata potenza di aspirazione, fino a 200 Air Watt.

La tecnologia Root Cyclone con 14 cicloni separa polvere e detriti dal flusso d’aria senza perdita di potenza. Questo aiuta in sistema di filtrazione avanzato a catturare fino al 99,99% delle particelle, inclusi allergeni, espellendo aria più pulita.

La gestione intelligente è una caratteristica chiave dell’aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon. Il V11 Advanced offre tre modalità di funzionamento per bilanciare la potenza in base alle necessità di pulizia. Questo permette di garantire una migliore gestione della batteria agli ioni di litio, capace così di assicurare fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco ed è facilmente sostituibile. Lo schermo LCD integrato, invece, fornisce un feedback in tempo reale, mostrando il tempo di funzionamento rimanente e gli avvisi di manutenzione.

Tra gli accessori spicca la spazzola Motorbar, che pulisce a fondo tutti i tipi di pavimento e districa automaticamente peli e capelli dal rullo.

Il contenitore della polvere da 0,77 litri si svuota in modo igienico con un meccanismo "punta e spara". L’aspirapolvere è inoltre dotato di una stazione di ricarica a muro per riporlo e caricarlo comodamente, garantendo che sia sempre pronto all’uso.

Dyson V11 Advanced