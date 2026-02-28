Dyson, l'aspirapolvere top crolla di prezzo: sconto incredibile

Amazon

Leggerezza e maneggevolezza, senza però dover rinunciare a una potenza di aspirazione fuori dal comune. La Dyson V11 Advanced è l’ideale se cerchi una scopa elettrica che ti garantisca una pulizia impeccabile su qualunque superficie.

Il motore digitale e il sistema ciclonico garantiscono infatti una potenza di aspirazione fuori dal comune: dalla polvere più microscopica ai peli di cane e gatto, passando per terriccio, cereali e pezzi di vetro, nulla sarà in grado di resistere alla Dyson V11 Advanced. E grazie al kit di spazzole in dotazione (tra le quali spicca la Motorbar), potrai raggiungere anche gli angoli più reconditi di casa.

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, la scopa elettrica senza fili Dyson diventa ancora più "leggera" e conveniente. La promozione fa crollare il prezzo a picco: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Prezzo a picco per la scopa elettrica top di Dyson: sconto e quanto ti costa

L’offerta che trovi oggi su Amazon sulla Dyson V11 Advanced è di quelli da non farsi scappare. La scopa elettrica è disponibile con uno scontro del 33% al prezzo più basso di sempre. Comprandola oggi la paghi 399,00 euro anziché 599,00 euro come da listino. Ben 200 euro risparmiati su una delle scope elettriche più potenti e versatili disponibili sul mercato.

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il suo motore digitale Hyperdymium, capace di raggiungere i 125.000 giri al minuto e generare una potenza di aspirazione fino a 200 Air Watt, la Dyson V11 Advanced è l’ideale per superfici perfettamente pulite in casa. Grazie ai 14 cicloni integrati che sprigionano forze centrifughe fenomenali, l’apparecchio cattura la polvere più fine senza mai subire cali di prestazione.

La spazzola Motorbar è progettata per adattarsi automaticamente a diverse superfici, dai pavimenti duri ai tappeti. La sua tecnologia anti-groviglio utilizza palette in policarbonato per sollevare e districare peli e capelli dal rullo mentre aspiri, convogliandoli direttamente nel contenitore. In questo modo, anche i peli degli animali domestici avranno vita breve a terra: potrai aspirarli senza paura che il bocchettone o l’asta si intasino e blocchino il sistema di aspirazione.

L’esperienza d’uso è arricchita da uno schermo LCD integrato grazie al quale potrai monitorare le prestazioni in tempo reale. Il display mostra l’autonomia residua calcolata al secondo e permette di passare facilmente tra le modalità Eco, Auto e Boost per ottimizzare i consumi. Inoltre, il sistema intelligente segnala eventuali ostruzioni del condotto e ricorda all’utente quando è il momento di lavare il filtro, assicurando che la macchina mantenga sempre un livello di igiene e funzionalità ai vertici della categoria.

Il sistema di filtrazione avanzato è in grado di intrappolare il 99,99% delle particelle microscopiche, espellendo aria purificata nell’ambiente circostante. Il pratico meccanismo di svuotamento "point and shoot", invece, permette di liberare il contenitore dallo sporco con un solo gesto, evitando qualsiasi contatto diretto con la polvere raccolta.

L’autonomia della batteria a sette celle garantisce fino a 60 minuti di pulizia continua, coprendo facilmente abitazioni di ampie dimensioni con una sola ricarica.

