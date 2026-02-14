Dyson, prezzo stracciato per la scopa elettrica: risparmi centinaia di euro

Amazon

Un concentrato di potenza e tecnologia in un corpo snello, leggero e maneggevole. Con la scopa elettrica Dyson V11 Advanced, pulire le superfici di casa sarà più semplice e veloce.

Grazie a sensori avanzati e a un design ergonomico, questo modello promette di semplificare le pulizie quotidiane, adattandosi dinamicamente a ogni sfida, dai tappeti a pelo lungo fino ai pavimenti più delicati, garantendo risultati professionali in ogni angolo.

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, la trovi a un prezzo a cui è difficile dire di no. La promozione del colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare centinaia di euro su una delle scope elettriche senza fili più avanzate e potenti sul mercato.

Dyson V11 Advanced

Sconto esagerato per la scopa elettrica Dyson: offerta e prezzo finale

Un prezzo così basso per la scopa elettrica top di gamma del produttore britannico non si vedeva da tempo. La Dyson V11 Advanced è infatti disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 33%: comprandola adesso la paghi 399,00 euro anziché 599,00 euro come da listino.

Il risparmio è da capogiro: oggi ti costa ben 200 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La scopa elettrica Dyson in offerta oggi su Amazon rappresenta un’evoluzione tecnologica nel mondo della pulizia domestica, combinando potenza e intelligenza. Il cuore pulsante del dispositivo è il motore Dyson Hyperdymium, capace di raggiungere i 125.000 giri al minuto per generare un’aspirazione costante fino a 200 Air Watts. Grazie a questa potenza, l’apparecchio è in grado di rimuovere efficacemente sia lo sporco visibile che le particelle microscopiche da ogni tipo di superficie.

La spazzola Motorbar, progettata con una speciale tecnologia anti-groviglio, è pensata per facilitarti ulteriormente nelle tue pulizie quotidiane. Le sue alette in policarbonato sollevano automaticamente peli e capelli dal rullo mentre pulisci, convogliandoli direttamente nel contenitore. Questa testina integra inoltre setole in nylon per penetrare a fondo nei tappeti e filamenti in fibra di carbonio antistatici per catturare la polvere fine dai pavimenti duri, garantendo versatilità totale senza dover cambiare accessorio.

Lo schermo LCD integrato fornisce feedback in tempo reale, msotrando l’autonomia residua calcolata al secondo e segnala eventuali necessità di manutenzione o ostruzioni. Dallo schermo potrai poi scegliere una delle tre modalità di pulizia disponibili: Eco, per sessioni prolungate fino a 60 minuti; Boost, per lo sporco più ostinato; e Auto, che ottimizza autonomamente la potenza e la durata della batteria in base alla resistenza incontrata dalla spazzola.

Il sistema di filtrazione avanzato intrappola il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron e garantisce un ulteriore livello di protezione e pulizia espellendo aria più pulita di quella che respiriamo. Il contenitore della polvere da 0,76 litri utilizza un meccanismo di svuotamento "a puntamento", che permette di espellere i detriti con un solo gesto, evitando il contatto diretto con lo sporco. La batteria "click-in" è facilmente sostituibile, permettendo di raddoppiare l’autonomia con una seconda unità opzionale.

Dyson V11 Advanced