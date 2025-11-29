Dyson, crollo di prezzo per l'aspirapolvere top: sconto esagerato

Amazon

Potente, maneggevole e versatile, la scopa elettrica senza fili Dyson V11 Advanced diventerà ben presto il tuo alleato imprescidibile per un pulito eccezionale in tutta casa. Dotata di un potente motore digitale, aspira tutto quello che capita a tiro della sua spazzola Motorbar.

Un piccolo portento della tecnologia, grazie al quale potrai facilmente pulire in casa e non solo. In pochi secondi si trasforma in un aspiratore portatile da utilizzare in giardino, in auto o nel magazzino. Insomma, ovunque ci sia bisogno di lei.

Lo sconto garantito da Amazon per la settimana del Black Friday 2025, poi, la rende più conveniente che mai: risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino e fai un vero affare.

Dyson V11 Advanced a prezzo mai visto prima: sconto e quanto costa oggi

Un ribasso del genere non può essere fatto scappare troppo a cuor leggero. Grazie alle offerte del Black Friday 2025 di Amazon potrai risparmiare centinaia di euro e portare a casa una delle migliori scope elettriche disponibili sul mercato.

La Dyson V11 Advanced può essere acquistata con uno sconto del 37% al prezzo più basso di sempre. Comprandola oggi la paghi 379,00 euro anziché 599,00 euro come da prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è considerevole: ti costa 220 euro in meno rispetto al listino.

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La scopa elettrica senza filo Dyson V11 Advanced si distingue per l’eccezionale combinazione di potenza, intelligenza e versatilità, offrendo prestazioni di aspirazione paragonabili a un modello con filo. Progettata per una pulizia profonda dell’intera casa, è alimentata da un motore Hyperdymium che raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, garantendo un’aspirazione costante.

L’utente può scegliere tra tre modalità di funzionamento: Auto per l’adattamento intelligente ai diversi pavimenti, Eco per massimizzare l’autonomia, o Boost per sessioni di pulizia mirate e intensive contro lo sporco più ostinato.

La spazzola Motorbar (disponibile nel kit insieme all’accessorio multifunzione e alla bocchetta a lancia) è l’alleato ideale su tutti i tipi di pavimento, pulendo a fondo e rimuovendo automaticamente i grovigli di capelli lunghi e peli di animali grazie alla sua tecnologia anti-groviglio integrata. La scopa elettrica V11 Advanced si trasforma inoltre in un pratico aspirapolvere portatile, sfruttando la sua versatilità per pulire facilmente ogni angolo, superficie e tessuto della casa.

Lo schermo LCD presente nella parte alta del manico fornisce dati in tempo reale sull’utilizzo. Mostra l’autonomia residua al secondo, gli avvisi di manutenzione e la modalità di potenza selezionata, rendendo la pulizia più consapevole.

L’autonomia è garantita da una batteria Dyson a sette celle ad alta efficienza energetica, che assicura fino a 60 minuti di potenza costante senza cali di prestazione in modalità Eco. Questa lunga durata permette di affrontare pulizie estese senza interruzioni.

