Dyson, la scopa elettrica top costa pochissimo: prezzo più basso del web

Versatile, ergonomica e leggera, la scopa elettrica del produttore britannico è disponibile su Amazon al prezzo più basso del web. Comprandolo adesso risparmi centinaia di euro.

Amazon

Ergonomica, leggera e versatile, la Dyson V11 Advanced è la scopa elettrica pensata per facilitarti la vita in casa mentre fai le faccende di casa. Dotata di un potente motore di aspirazione, ti assicura una pulizia profonda e duratura su qualunque superficie di casa. Ti basta montare l’accessorie giusto per raggiungere gli angoli più reconditi di casa o togliere polvere e ragnatele dagli angoli del soffitto. Oggi, poi, lo trovi a un prezzo mai visto prima: grazie allo sconto top garantito da Amazon risparmi oltre 200 euro sul prezzo suggerito e fai un vero affare.

Dyson V11 Advanced

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Prezzo a picco per l’aspirapolvere top Dyson: sconto e quanto costa

Un sconto così esagerato sulla scopa elettrica Dyson non si trova da nessun’altra parte: solo su Amazon la compri al prezzo più basso del web. La Dyson V11 Advanced è disponibile con lo sconto del 38%: oggi ti costa appena 369,00 euro anziché 599,00 euro. Un’offerta che non dura in eterno: lo sconto scade oggi in giornata e devi approfittarne prima che termini. Solo in questo modo potrai risparmiare ben 230 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La scopa elettrica senza fili del produttore britannico rappresenta senza dubbio una delle soluzioni più efficienti per la pulizia domestica. Grazie al suo design ergonomico e alla totale assenza di ingombranti cavi, permette di muoversi agevolmente tra le stanze, permettendoti di arrivare dove credevi non fosse possibile (angoli più reconditi di casa o addirittura il soffitto).

Il motore digitale Dyson Hyperdymium rappresenta il fiore all’occhiello del Dyson V11 Advanced. L’estrema potenza di aspirazione che il motore e il sistema ciclonico riescono a sviluppare permettono di rimuovere ogni tipo di sporco, dalla polvere ai detriti passando per peli di animali e sporco di ogni genere, dai pavimenti duri fino ai tappeti più spessi.

Una caratteristica fondamentale è lo schermo LCD integrato sulla parte superiore del dispositivo. Questo display mostra in tempo reale le prestazioni della scopa, l’autonomia residua calcolata al secondo e la modalità di pulizia selezionata, permettendo all’utente di gestire ottimamente la sessione di lavoro senza brutte sorprese.

La batteria avanzata a sette celle offre un’autonomia che raggiunge i 60 minuti in modalità Eco, ideale per coprire ampie metrature con una sola carica. Inoltre, il sistema di filtrazione totalmente sigillato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, rilasciando nell’ambiente un’aria decisamente più pulita e salutare.

La versatilità è infine garantita dai numerosi accessori inclusi, che trasformano rapidamente l’aspirapolvere in un pratico modello portatile. Il sistema di svuotamento igienico del contenitore, azionabile con un semplice gesto a grilletto, evita ogni contatto diretto con lo sporco, completando un’esperienza d’uso eccellente.

Dyson V11 Advanced