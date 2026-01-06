Dyson, sprofonda il prezzo dell'aspirapolvere top: minimo storico

L'aspirapolvere senza fili Dyson V11 Advanced è in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione e tecnologie all'avanguardia.

Gli aspirapolvere Dyson rappresentano quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Elettrodomestici per la pulizia quotidiana sempre molto richiesti dagli utenti e che da oramai diversi mesi sono disponibili su Amazon, anche con offerte speciali. Come ad esempio la promo disponibile oggi per la scopa elettrica Dyson V11 Advanced che troviamo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Un’occasione lampo che non bisogna farsi scappare.

L’aspirapolvere Dyson V11 Advanced è un’ottima soluzione per chi vuole pulire facilmente la propria abitazione spendendo pochissime energie. Questo elettrodomestico, infatti, è dotato di una grande potenza di aspirazione e della spazzola Motorbar che aspira tutto lo sporco che incontra sulla propria strada. Non solo, grazie al sistema anti-groviglio aspira anche capelli e peli di animali. Una scopa elettrica come se ne trovano poche sul mercato e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto speciale per l’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 33% su quello di listino. Per l’elettrodomestico si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo e di un’occasione da cogliere al volo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Una promo da non farsi assolutamente scappare.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced: le caratteristiche tecniche

Tra le migliori soluzioni sul mercato per la pulizia della tua abitazione, l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced è dotata di tecnologie all’avanguardia e di funzioni che la rendono imprescindibile nella vita di tutti i giorni. Se non ha molto tempo da dedicare alle pulziie domestiche, questa scopa elettrica Dyson fa al caso tuo.

Il cuore pulsante del dispositivo è il motore Dyson Hyperdymium, capace di raggiungere i 125.000 giri al minuto per generare una forza aspirante che assicura la rimozione efficace di polvere e detriti da ogni angolo della casa. Grazie alla spazzola Motorbar, l’aspirapolvere è in grado di pulire a fondo sia i pavimenti duri che i tappeti, sfruttando speciali alette in policarbonato che districano automaticamente peli e capelli dal rullo spazzola, convogliandoli direttamente nel contenitore per evitare ostruzioni. Il sistema di filtrazione avanzato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche grandi fino a 0,3 micron, espellendo aria più pulita di quella che respiriamo abitualmente.

Un elemento distintivo è lo schermo LCD integrato, che comunica in tempo reale l’autonomia residua secondo per secondo e indica la modalità di pulizia in uso tra Eco, Auto e Boost, oltre a fornire promemoria per la manutenzione dei filtri e segnalare eventuali ostruzioni. La batteria garantisce fino a 60 minuti di autonomia costante in modalità Eco, permettendo di coprire ampie superfici senza interruzioni.

Il design versatile consente di trasformare rapidamente il dispositivo in un aspirapolvere portatile con un solo clic, ideale per la pulizia di scale, divani o dell’abitacolo dell’auto, mentre il meccanismo di svuotamento igienico "point and shoot" permette di espellere lo sporco con precisione nel secchio della spazzatura, evitando il contatto manuale con la polvere. Infine, la tecnologia Radial Root Cyclone con i suoi 14 cicloni separa la polvere dal flusso d’aria senza alcuna perdita di aspirazione, rendendo il Dyson V11 Advanced uno strumento potente e affidabile nel tempo.

Dyson V11 Advanced