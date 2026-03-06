Dyson V11 Advance, risparmio imperdibile sull’aspirapolvere cordless

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Aspirapolvere senza filo potente e versatile, fino a 60 minuti di autonomia: il Dyson V11 Advanced oggi è protagonista di una promozione da cogliere.

Amazon

L’offerta su Dyson V11 Advanced è una di quelle che attirano l’attenzione di chi cerca un aspirapolvere senza filo affidabile e capace. In questo momento il prodotto è proposto con uno sconto del 33%: vai all’offerta su Amazon. Spiccano praticità d’uso, ottima qualità costruttiva e una resa di aspirazione convincente anche senza impostare la massima potenza. In molti ne apprezzano la comodità del formato cordless per le pulizie quotidiane e la funzionalità complessiva, sottolineando come il pacchetto sia equilibrato rispetto al prezzo promozionale. Qualcuno segnala un po’ di peso nella parte alta, ma nel complesso la maneggevolezza resta di ottimo livello.

Se cerchi un alleato per la cura della casa che unisca design curato e prestazioni solide, questo modello rappresenta una scelta concreta: facile da usare, efficace e pronto a semplificare le pulizie di ogni giorno.

Dyson V11 Advanced

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dyson V11 Advanced: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Dyson V11 Advanced è proposto a 399,00€ con uno sconto del 33%. Tradotto in numeri, il risparmio è di circa 196 euro rispetto al prezzo di listino equivalente. Un taglio consistente che rende l’acquisto particolarmente interessante per chi desidera un senza filo premium a un costo più accessibile. Per cogliere i dettagli della promozione e verificare la disponibilità aggiornata puoi visitare direttamente la pagina prodotto.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced: le caratteristiche tecniche

Il Dyson V11 Advanced è un aspirapolvere senza filo potente e versatile, progettato per la pulizia a fondo di tutta la casa. La potenza dichiarata arriva fino a 200 Airwatt e la batteria a sette celle offre fino a 60 minuti di autonomia senza cali di prestazione. Tre le modalità disponibili: Automatica per le pulizie quotidiane, Eco per massimizzare l’autonomia e Boost quando serve una spinta extra su sporco ostinato.

Lo schermo LCD riporta in tempo reale le informazioni essenziali: modalità attiva, avvisi di manutenzione e autonomia residua al secondo, così da gestire al meglio ogni sessione. La spazzola Motorbar è studiata per pulire in profondità su tutti i pavimenti e integra la tecnologia anti-groviglio, che rimuove i capelli lunghi e quelli degli animali mentre aspiri. Il design consente di trasformarlo agilmente in portatile per raggiungere punti difficili, interni d’auto e superfici sopraelevate.

Completano il quadro una costruzione curata con peso complessivo di circa 5 kg e tre velocità selezionabili, per modulare potenza e autonomia in base alle esigenze. Un pacchetto solido che unisce efficienza, praticità e controllo intelligente, distinguendosi nella sua fascia per equilibrio tra prestazioni e usabilità.

Dyson V11 Advanced