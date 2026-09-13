Dyson, la scopa elettrica top di gamma al minimo storico: sconto esagerato

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La potenza e l’affidabilità sono quelle proverbiali garantite dal motore digitale Dyson V10. Rispetto ai modelli "usuali", però, il modello V10 Konical introduce una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni: la testa All Floor Cones, con due rulli spazzola a forma conica pensati per districare automaticamente capelli e peli di ogni lunghezza, fino a 63 cm. Un fascio di luce centrale integrato nella spazzola, poi, illumina la polvere invisibile sui pavimenti duri, rendendo evidente lo sporco che normalmente sfuggirebbe all’occhio. E grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon, diventa più conveniente che mai: risparmi centinaia di euro rispetto al listino e fai un vero affare.

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Dyson V10 Konical al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo finale

Un prezzo così basso sulla scopa elettrica del produttore britannico non si era mai visto. Merito dello sconto del 24% garantito da Amazon, grazie al quale puoi risparmiare centinaia di euro sul listino. Comprandola oggi, la Dyson V10 Konical costa solo 379,00 euro anziché 499,00 euro come da listino: un prezzo così basso non lo trovi su nessun altro sito web.

Dyson V10 Konical scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, il Dyson V10 Konical unisce il meglio della tecnologia Dyson già esistente ad alcune novità degne di nota. Prima tra tutte, la nuova spazzola auto-districante. Ma non solo.

La spazzola All Floor Cones, il vero elemento distintivo di questo modello, utilizza due rulli conici che ruotano a spirale per districare automaticamente i capelli di ogni lunghezza e tipologia, riducendo drasticamente gli aggrovigliamenti tipici delle spazzole tradizionali. La luce integrata nella testa rivela inoltre polvere e particelle normalmente invisibili sui pavimenti duri, aiutandoti a non lasciare nulla di intentato durante la pulizia. Il sistema di filtrazione HEPA a 5 stadi, completamente sigillato, cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,1 micron, restituendo aria più pulita nell’ambiente domestico.

Il motore digitale, controllato elettronicamente, raggiunge fino a 110.000 giri al minuto per generare una potenza di aspirazione costante di 150 Air Watt, senza cali di prestazione durante l’utilizzo. I 15 cicloni del sistema Root Cyclone aumentano il flusso d’aria e catturano la polvere fine in modo continuativo, mantenendo l’efficacia di aspirazione anche quando il contenitore si avvicina al pieno. Le tre modalità di potenza — Eco, Medium e MAX — permettono di scegliere l’intensità più adatta senza dover tenere premuto alcun grilletto, alternando tra un uso più silenzioso e una spinta extra per lo sporco più ostinato.

La batteria agli ioni di litio a 7 celle, removibile e sostituibile a scatto, garantisce fino a 60 minuti di autonomia, con la possibilità di raddoppiare il tempo di pulizia semplicemente cambiando la batteria con una di scorta. Nella confezione trovi inoltre una mini spazzola motorizzata, pensata per rimuovere sporco e peli da materassi, imbottiti e cucce degli animali domestici, oltre a una bocchetta a lancia per raggiungere gli spazi più stretti.