Dyson, l'asciugacapelli professionale costa pochissimo: prezzo a picco

Una chioma immediatamente più lucente e un capello visibilmente più sano e curato. Il tutto restando a casa, senza dover necessariamente recarsi dal proprio parrucchiere di fiducia. L’asciugacapelli Dyson Supersonic assicura infatti risultati professionali, combinando alta tecnologia ad accessori indispensabili per la tua piega casalinga.

Il Dyson Supersonic fonde tecnologia avanzata e facilità d’uso, confermandosi l’alleato ideale per chi cerca risultati professionali e massima cura per il benessere quotidiano della propria chioma. È lo stesso asciugacapelli del produttore britannico a "preoccuparsi" della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto, monitorando costantemente la temperatura del flusso d’aria e assicurando così un’asciugatura senza stress.

Con l’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, hai la possibilità di fare un vero affare. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico ti permette di risparmiare oltre 100 euro su uno degli asciugacapelli migliori che potrai trovare sul mercato.

Prezzo crollato per l’asciugacapelli professionale Dyson: sconto e prezzo finale

La promo garantita oggi da Amazon sull’asciugacapelli del marchio britannico è di quelle che non si vedono troppo spesso. Anzi: erano mesi che il Dyson Supersonic non era a un prezzo così basso.

L’asciugacapelli professionale è disponibile con uno sconto del 27%: comprandolo adesso lo paghi 313,99 euro anziché 429,00 euro e risparmi poco meno di 120 euro. Inoltre, con il programma Cofidis Tasso Zero puoi scegliere di pagare a rate senza interessi. Ti basterà selezionare questa modalità di pagamento in fase di check-out e seguire la semplice procedura guidata.

Dyson Supersonic asciugacapelli scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Dyson Supersonic rivoluziona l’asciugatura grazie al potente motore digitale V9, posizionato strategicamente nel manico per garantire un bilanciamento ergonomico superiore. Questa innovazione lo rende leggero e maneggevole, alimentando la tecnologia Air Multiplier per generare un getto d’aria ad alta velocità e pressione costante. Il risultato è un’asciugatura rapida e precisa che ottimizza i tempi di styling, offrendo una maneggevolezza senza precedenti rispetto ai modelli tradizionali.

La protezione dei capelli è garantita dal controllo intelligente del calore, che misura la temperatura del flusso d’aria oltre 40 volte al secondo. Questo sistema previene efficacemente i danni da calore estremo, preservando la lucentezza naturale e l’integrità della fibra capillare. Grazie a questa gestione termica costante, la chioma appare visibilmente più sana, setosa e protetta, riducendo drasticamente il rischio di bruciature e minimizzando l’effetto crespo durante ogni sessione di piega.

La versatilità è offerta da una gamma di accessori magnetici progettati per ogni tipo di capello, come l’accessorio per il finish o il diffusore. Con quattro livelli di calore e tre impostazioni di velocità, il controllo sullo styling è totale e personalizzabile.

