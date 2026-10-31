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Dyson, il robot aspirapolvere lavapavimenti a prezzo bassissimo: sconto mai visto

Sfrutta l'intelligenza artificiale per individuare polvere e macchie sul pavimento e ripassa sul punto fino a eliminarle. Oggi lo trovi a un prezzo mai così basso: risparmi oltre 300 euro.

3 min di lettura

Dyson Spot+Scrub

Il primo robot lavapavimenti di Dyson parte da un’ossessione tipica del marchio: l’igiene. Il Dyson Spot+Scrub Ai non si limita a passare un panno sporco su tutta la casa, ma lava con un rullo che si idrata di acqua pulita a ogni rotazione e si pulisce da solo nella stazione base. In più riconosce le macchie e ci torna sopra finché non spariscono.

Un portento della tecnologia che oggi trovi a un prezzo incredibilmente basso. Grazie allo sconto garantito da Amazon puoi acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti risparmiando centinaia di euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore. Una promozione a cui è decisamente difficile resistere.

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Sconto esagerato per il robot aspirapolvere lavapavimenti Dyson: offerta e prezzo finale

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, il robot aspirapolvere lavapavimenti può essere acquistato al prezzo più basso fatto mai registrare. Il Dyson Spot+Scrub AI è disponibile con uno sconto del 29% e costa 849,00 euro anziché 1.199,00 euro come da listino. I conti si fanno piuttosto in fretta: comprando il robot Dyson oggi risparmi ben 350 euro rispetto al prezzo suggerito dal produttore.

Dyson Spot+Scrub scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

È sul fronte dell’individuazione delle macchie e della loro eliminazione che il Dyson Spot+Scrub fa la differenza rispetto agli altri robot lavapavimenti. Una luce verde evidenzia le particelle di polvere, una telecamera HD con intelligenza artificiale individua lo sporco e il robot ripassa la zona più volte, fino a dichiararla pulita. L’elaborazione avviene in locale, nel robot stesso, senza dipendere dal cloud e dalla connessione alla Rete. Con i suoi 24 sensori è poi in grado di orientarsi in casa evitando oggetti comuni come cavi e calzini.

L’aspirazione arriva a 18.000 Pa e viene portata automaticamente al livello più elevato quando il robot rileva un tappeto. Per non bagnarlo, la spazzola lavapavimenti si solleva di 10 mm, mentre il rullo può estendersi fino a 40 mm verso i bordi, dove di solito i robot lasciano un po’ di polvere. Passa dall’aspirazione al lavaggio senza bisogno di impostare niente.

Il lavaggio usa un rullo con sistema di idratazione a 12 punti, che resta uniformemente bagnato e lava con acqua pulita dall’inizio alla fine, e il serbatoio da circa 330 ml garantisce autonomia per superfici piuttosto ampie. L’autonomia dichiarata arriva fino a 110 minuti, a seconda della modalità e del tipo di pavimento.

La stazione completa il lavoro. Svuota il robot con dieci cicloni, senza sacchetti, conserva i detriti secchi fino a 100 giorni, lava il rullo con acqua riscaldata a 60 °C e lo asciuga con aria calda a 45 °C. Il doppio sistema di filtrazione cattura particelle fino a 0,1 micron, e tutto si controlla dall’app MyDyson.

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