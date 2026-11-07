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Dyson, prezzo a picco per la lavapavimenti smart: affare del giorno

Sconto da non farsi scappare, quello che trovi oggi sulla scopa lavapavimenti del produttore britannico. Leggera e maneggevole, può essere utilizzata su qualunque superficie.

3 min di lettura

Dyson PencilWash Amazon

Il Dyson PencilWash prende l’idea della scopa ultrasottile e la applica al lavaggio dei pavimenti. Il manico ha un diametro di appena 38 mm, il peso percepito in mano è di circa 380 grammi e il corpo si inclina quasi fino a terra per infilarsi sotto letti e mobili bassi. Lavare casa smette di essere una fatica e diventa quasi un gioco: ti basta una passata per avere pavimenti perfettamente puliti e splendenti.

Oggi, poi, puoi approfittare di una promozione che ha dell’incredibile. Grazie allo sconto che trovi su Amazon, il prezzo della scopa lavapavimenti del produttore britannico crolla al minimo storico: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un affare.

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Prezzo a picco per la scopa lavapavimenti Dyson: sconto e quanto la paghi

A questo prezzo, la scopa lavapavimenti del produttore britannico va comprata prima che le scorte possano terminare. La Dyson PencilWash è disponible a 199,00 euro anziché 349,00 euro come da listino. Merito dello sconto del 43% garantito da Amazon, grazie al quale risparmi 150 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Dyson PencilWash scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il PencilWash pesa 2,2 kg complessivi, ma il bilanciamento è tale che in mano ne senti molti di meno. L’impugnatura sottile si governa con una semplice rotazione del polso, e il corpo si inclina fino a 170°, permettendoti di arrivare sotto i mobili più bassi, a partire da circa 15 cm di altezza. Passare attorno alle gambe delle sedie o arrivare a togliere polvere e sporco sul divano richiederà pochissimo tempo (e fatica).

Il cuore è il rullo in microfibra ad alta densità, con 64.000 filamenti per centimetro quadrato e setole in nylon, che ruota a 650 giri al minuto. A ogni rotazione acqua sporca e detriti vengono rimossi dal rullo prima che venga reidratato con acqua pulita, quindi non ripassi mai sul pavimento lo sporco che hai appena raccolto. Il risultato è una superficie senza aloni, che lascia meno di 1 grammo d’acqua per metro quadrato e si asciuga in circa 60 secondi.

Per i capelli, il pettine anti-groviglio dietro il rullo ferma anche quelli lunghi fino a 35 cm, e il rullo raccoglie anche i peli degli animali, perfino da bagnati. Non ci sono filtri, e il sistema igienico di gestione dei rifiuti tiene lo sporco alla base della testina: niente fanghiglia, niente tubi interni da pulire. Hai poi due modalità di idratazione, per scegliere meno acqua sulle macchie leggere e più acqua su quelle ostinate.

L’autonomia arriva a 30 minuti, con una batteria intercambiabile e una copertura fino a circa 100 m² per carica. Quando hai finito, il dock avvia un ciclo di autopulizia e asciuga il rullo con aria calda a 85 °C, evitando batteri e cattivi odori. È pensato per piastrelle, marmo, vinile, laminato e parquet.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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