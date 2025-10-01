Dyson, grande offerta su questa lavapavimenti smart: da prendere al volo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dyson WashG1 è pensato per rendere la pulizia più semplice: i rulli in microfibra lavorano a fondo e l’autonomia di 35 minuti consente di igienizzare casa senza interruzioni. Con lo sconto attivo diventa un’occasione interessante per chi cerca praticità e risultati immediati

Amazon

Se stai cercando un lavapavimenti capace di semplificare la pulizia quotidiana e affrontare in un’unica passata sporco liquido e secco, il Dyson WashG1 è la soluzione ideale. In questo momento è in offerta su Amazon con uno sconto del 36%, un taglio di prezzo importante che lo rende un vero best buy per chi desidera prestazioni elevate e rapidità d’uso.

La tecnologia a rulli in microfibra altamente assorbenti, l’autopulizia in 140 secondi e la gestione intelligente dell’idratazione con 26 punti di idratazione sono gli elementi che lo distinguono in modo netto dalla concorrenza.

L’offerta porta il prezzo a 449,00€ e, viste le caratteristiche di punta come l’autonomia fino a 35 minuti per pavimenti di grandi dimensioni e la modalità Max per le macchie ostinate, è un’occasione da cogliere. Per tutti i dettagli e l’acquisto, ecco il link diretto all’offerta.

Dyson WashG1

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dyson WashG1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Dyson WashG1 è proposto su Amazon a 449,00€ grazie a uno sconto del 36%. Un prezzo che valorizza una macchina pensata per rendere più veloce ed efficace la cura dei pavimenti, con soluzioni tecniche mirate a garantire risultati uniformi dall’inizio alla fine della sessione di pulizia, senza interruzioni e con un ridotto intervento manuale per la manutenzione.

La promo è accessibile dal link ufficiale su Amazon. Se cerchi un lavapavimenti all’avanguardia, questa offerta rappresenta una strada concreta per portarti a casa un prodotto di fascia alta a un prezzo decisamente più conveniente.

Dyson WashG1

Dyson WashG1: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Dyson WashG1 è un sistema a rulli in microfibra potenti e altamente assorbenti in grado di rimuovere sporco liquido e secco in una sola passata. La distribuzione dell’acqua è precisa e costante grazie a 26 punti di idratazione, così la pulizia risulta uniforme e con acqua pulita dall’inizio alla fine. Quando serve spingere sulle macchie più ostinate, entra in gioco la modalità Max, che incrementa l’idratazione per un’azione ancora più efficace.

Dal punto di vista dell’autonomia, il dispositivo arriva fino a 35 minuti, ideale per pavimenti di grandi dimensioni. Il serbatoio ha una capacità di 1 litro, mentre il motore sviluppa 95 watt. La rumorosità è pari a 78 dB, il peso è di 4,9 kg e il colore è Nero. Il modello è identificato dal codice 486236-01. Tra le caratteristiche speciali spicca la presenza di HEPA.

Durante la pulizia, il WashG1 separa lo sporco liquido e secco per uno smaltimento igienico senza contatto, un plus non da poco per mantenere l’ambiente più salubre e le mani lontane dai residui.

Al termine, la macchina si occupa anche della propria manutenzione: si pulisce automaticamente in 140 secondi, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali. Il prodotto è disponibile su Amazon.it a partire dal 25 agosto 2024, segno di una soluzione recente e aggiornata nella gamma Dyson.

Dyson WashG1