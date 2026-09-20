Dyson Cyclone V10 Submarine, prezzo crollato: va comprata ora

Versatile e maneggevole, ti permette di aspirare polvere e detriti ed eliminare lo sporco dai pavimenti. Lo sconto su Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro.

Dyson

Aspirare e lavare i pavimenti senza cambiare apparecchio è la promessa della Dyson Cyclone V10 Submarine, che unisce la potenza tipica delle scope elettriche Dyson a una spazzola dedicata per il lavaggio a umido per una pulizia completa di ogni superficie. La spazzola Motorbar si occupa di tappeti e pavimenti duri, mentre la spazzola Submarine, con rullo motorizzato in microfibra, rimuove liquidi e macchie senza lasciare aloni. Tutto ciò di cui hai bisogno per mandare definitivamente in pensione scopa e mocio, insomma.

Grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, puoi portare a casa la scopa elettrica lavapavimenti del produttore britannico a un prezzo incredibilmente basso: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Dyson Cyclone V10 Submarine 379,00 € -31% 549,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dyson, prezzo a picco per la scopa elettrica lavapavimenti: offerta da non perdere

A un prezzo così basso, la Dyson Cyclone V10 Submarine va acquistata il prima possibile. La possibilità che le scorte possano terminare, infatti, è tutt’altro che peregrina.

Merito dello sconto del 31% che trovi oggi su Amazon, grazie al quale il prezzo crolla al punto più basso di sempre. Oggi la Dyson Cyclone V10 Submarine costa 379,00 euro anziché 549,00 euro, con un risparmio di ben 170 rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Dyson Cyclone V10 Submarine 379,00 € -31% 549,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

Dyson Cyclone V10 Submarine scheda tecnica: caratteristiche e funionalità

Tutto ruota (è proprio il caso di dirlo) attorno al potente motore digitale Dyson V10. Capace di arrivare fino a 125.000 giri al minuto, è in grado di sviluppare una potenza di aspirazione elevatissima, grazie alla quale eliminare anche il più piccolo granello di polvere.

La vera caratteristica peculiare di questo modello è la spazzola Submarine, dotata di un rullo motorizzato in microfibra costantemente bagnato con acqua pulita durante il funzionamento. Un sistema di estrazione separa lo sporco liquido da quello solido, convogliandoli in un serbatoio dedicato: il pavimento resta così subito asciutto, senza il rischio di ridistribuire l’acqua esausta sulla superficie appena pulita.

Passando invece alla modalità a secco con la spazzola Motorbar, l’apparecchio sfrutta appieno la potenza del motore digitale per rimuovere polvere e detriti sia dai tappeti che dai pavimenti duri, grazie alla tecnologia anti-groviglio che riduce l’accumulo di peli e capelli attorno al rullo. La tecnologia Root Cyclone e il sistema di filtrazione completamente sigillato intrappolano il 99,99% delle particelle microscopiche, comprese polvere fine, polline e peli di animali, restituendo aria più pulita nell’ambiente.

La Dyson Cyclone V10 Submarine si trasforma inoltre anche in un aspirapolvere portatile, grazie al quale poter raggiungere anche gli spazi più difficili di casa. Ti sarà sufficiente utilizzare gli accessori inclusi (come la mini turbospazzola e la bocchetta a lancia) per avere a disposizione uno strumento di pulizia universale (o quasi).

La batteria a sette celle garantisce infine un’autonomia che arriva fino a 60 minuti, più che sufficienti per pulire a fondo tutte le superfici di casa.

Dyson Cyclone V10 Submarine 379,00 € -31% 549,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon