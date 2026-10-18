Dyson, la scopa elettrica lavapavimenti a prezzo incredibile: sconto esagerato

Dyson

Passare l’aspirapolvere e poi il mocio è una di quelle abitudini che si possono lasciare alle spalle: con la Dyson Cyclone V10 Submarine puoi fare entrambe le cose con una sola passata dimezzando tempo e fatica. Da un lato c’è la potenza di una scopa elettrica Dyson, dall’altro una testina di lavaggio con rullo in microfibra che stende acqua pulita e lascia il pavimento quasi asciutto. Un sistema pensato per chi vuole tenere in ordine casa senza che sia necessario avere il ripostiglio pieno di attrezzi e utensili.

Allo sconto di oggi su Amazon, poi, è davvero difficile dire di no. La promozione del gigante del commercio elettronico fa scendere il prezzo a un livello senza precedenti: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Dyson Cyclone V10 Submarine 399,00 € -27% 549,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

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Dyson, sconto esagerato sulla scopa elettrica lavapavimenti: sconto e prezzo finale

La promo di oggi su Amazon, come già accennato, è di quelle che non capitano troppo spesso. Per questo, perdere questa occasione sarebbe davvero un peccato.

La Dyson Cyclone V10 Submarine può essere acquistata con uno sconto del 27%: oggi la paghi 399 euro anziché 549 euro come da listino. Rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore, il risparmio è notevole: ti costa ben 150 euro in meno.

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Come funziona la Dyson Cyclone V10 Submarine: scheda tecnica

La testina Submarine è senza dubbio il punto di forza della scopa elettrica lavapavimenti Dyson in offerta su Amazon. Il rullo in microfibra viene bagnato di continuo con acqua pulita, mentre un sistema di estrazione separa lo sporco liquido da quello solido e lo convoglia in un serbatoio dedicato. Il risultato è che non trascini acqua sporca sul pavimento già lavato, e puoi camminarci quasi subito.

Quando basta aspirare, si passa alla spazzola Motorbar, che pulisce tappeti e superfici dure e limita l’accumulo di peli e capelli attorno al rullo. A dare energia a entrambe le modalità è il motore digitale Dyson V10, che arriva a 125.000 giri al minuto e genera una potenza di 150 Air Watt, con la batteria a 7 celle che mantiene prestazioni costanti per tutta la sessione.

Sul fronte dell’autonomia, si va da 60 minuti in modalità Eco fino a 5 minuti in modalità Boost, la più intensa: una scelta utile per dosare la potenza in base allo sporco che trovi. Il contenitore da 0,76 litri si svuota con facilità, e la ricarica completa richiede circa 3,5 ore.

L’aria che esce dall’apparecchio è più pulita grazie al sistema Root Cyclone abbinato alla filtrazione completamente sigillata, che trattiene il 99,99% delle particelle microscopiche, polvere fine e pollini compresi. Gli accessori inclusi, come la mini turbospazzola e la bocchetta a lancia, trasformano poi la scopa in un aspirapolvere portatile per divani, scale e abitacolo dell’auto.

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