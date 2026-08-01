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La lavapavimenti Dyson Cyclone V10 Submarine è in promo con uno sconto del 35% e risparmi quasi 200 euro. Non perdere questa occasione.

Amazon

Se stai cercando un elettrodomestico completo che ti aiuti nelle pulizie quotidiane, questa è la promo che fa per te. Da oggi, infatti, trovi su Amazon la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine in promo con uno sconto del 35% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di quasi 200 euro. Dotata di una doppia spazzola: la Submarine permette un lavaggio completo del pavimento, mentre con la spazzola antigroviglio Motorbar puoi aspirare qualsiasi tipologia di pavimento. Facile da utilizzare, flessibile e con un’autonomia che ti permette di pulire tutta l’abitazione senza patemi. Non perdere questa promo, può terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Dyson Cyclone V10 Submarine: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per la lavapavimenti Dyson Cyclone V10 Submarine. Grazie all’offerta lampo di oggi è disponibile su Amazon a 359 euro, con uno sconto del 35% sul prezzo di listino. Il risparmio è di quasi 200 euro e hai la possibilità di pagarla a rate utilizzando il servizio Cofidis.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

Dyson Cyclone V10 Submarine: le caratteristiche tecniche

Un elettrodomestico completo e versatile per la tua abitazione di cui non potrai più fare a meno. Basta questa frase per riassumere le potenzialità della lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Cyclone. Il cuore dell’elettrodomestico è il motore digitale Dyson V10, capace di raggiungere fino a 125.000 giri al minuto e generare un flusso di potenza elevato, senza cali di prestazione grazie alla batteria avanzata a sette celle, che garantisce un’autonomia fino a 60 minuti. Sono disponibili tre modalità di potenza per adattare le prestazioni al tipo di pulizia necessaria.

La vera novità è la spazzola lavapavimenti Submarine, dotata di un rullo motorizzato in microfibra che rimuove liquidi, detriti e macchie ostinate dai pavimenti duri, estraendo continuamente lo sporco dal rullo grazie a un sistema di strizzatura a ogni rotazione, per un lavaggio con acqua sempre pulita dall’inizio alla fine. Per tappeti e moquette è invece disponibile la spazzola antigroviglio Motorbar, che stacca automaticamente peli e capelli dal rullo, convogliandoli direttamente nel contenitore.

Sul fronte della filtrazione, la tecnologia Root Cyclone sfrutta 14 cicloni per catturare le particelle microscopiche, mentre il sistema di filtrazione intrappola il 99,99% delle particelle, inclusi polvere, polline e pelle morta degli animali domestici, espellendo aria più pulita nell’ambiente.

Lo svuotamento del contenitore avviene in modo igienico grazie al meccanismo a grilletto "point and shoot", che espelle polvere e residui senza rischio di contatto. In dotazione trovi anche la bocchetta a lancia, la mini turbospazzola per materassi e imbottiti, e la stazione di ricarica a parete. Completo e da oggi a un prezzo incredibile.