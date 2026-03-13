Dyson Cyclone V10 Submarine, l’offerta che semplifica le pulizie

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Aspirapolvere e lavapavimenti senza filo: 150 Air Watt, rullo umido e anti-groviglio. Oggi in sconto del 22% su Amazon.

Amazon

Se stai cercando un dispositivo capace di unire praticità e performance, il Dyson Cyclone V10 Submarine è l’offerta da non perdere. Su Amazon è attivo uno sconto del 22% che rende ancora più accessibile questa soluzione senza filo in grado di aspirare e lavare i pavimenti con grande agilità.

Nell’uso quotidiano spiccano maneggevolezza e potenza: la macchina raccoglie con efficacia polvere fine, peli e sporco ostinato, riducendo i passaggi ripetuti. La componente lavante con rullo morbido è particolarmente efficace sui pavimenti duri, senza sollevare polvere e senza graffiare, mentre la libertà dal cavo cambia il modo di pulire tra stanze, scale e interni auto. Semplice anche lo svuotamento, pensato per ridurre al minimo i contatti con lo sporco, con una dotazione di accessori utile per scenari diversi, dal salotto ai tessuti.

Dyson Cyclone V10 Submarine

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dyson Cyclone V10 Submarine: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo attiva su Amazon, il Dyson Cyclone V10 Submarine è proposto a 426,55€ con sconto del 22%. Il risparmio è di circa 120 euro rispetto al prezzo di listino, un taglio significativo per portarsi a casa una scopa 2-in-1 di fascia premium.

Una proposta interessante se desideri un unico apparecchio capace di aspirare e lavare, riducendo tempi e passaggi nelle pulizie domestiche.

Dyson Cyclone V10 Submarine

Dyson Cyclone V10 Submarine: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Dyson Cyclone V10 Submarine è una potenza fino a 150 Air Watt, affiancata da un rullo umido in microfibra motorizzato che rimuove versamenti e macchie con precisione. È progettato per molte superfici dure – tra cui piastrelle, pietra, legno, ceramica, vinile, linoleum e laminato – e adotta una tecnologia che districa automaticamente i capelli, riducendo accumuli sulla spazzola. La modalità senza filo si combina con 3 livelli di potenza e un’autonomia fino a 60 minuti per coprire le pulizie ordinarie con versatilità tra superfici asciutte e bagnate.

La dotazione in confezione è completa: testina a rullo umido, spazzola Motorbar, mini strumento motorizzato, bocchetta a lancia, supporto a parete e caricatore. Un set pensato per affrontare dal pavimento ai tessuti, fino agli angoli più difficili. Design in finitura Nickel/Copper per un look curato, in linea con l’attenzione di Dyson per materiali e praticità d’uso.

Dyson Cyclone V10 Submarine