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C’è chi continua a scegliere la Dyson Cyclone V10 anche a distanza di anni dal lancio, e il motivo è semplice: aspira bene, dura abbastanza e non ti chiede di stare attento alla batteria a ogni passaggio. Il motore digitale lavora a una velocità altissima, la spazzola Motorbar districa da sola peli e capelli ed è abbastanza leggera e maneggevole da permetterti di raggiungere anche gli angoli più angusti di casa.

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, la scopa elettrica del produttore britannico diventa una promo a cui è difficile resistere. Il prezzo crolla al punto più basso di sempre e fai un vero affare.

Dyson Cyclone V10 331,00 € -31% 479,00 € Risparmi 148,00 € Acquista su Amazon

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Dyson Cyclone V10 a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo della Settimana del Black Friday 2026 di Amazon rende la scopa elettrica del produttore britannico doppiamente conveniente. Oltre ad approfittare di uno sconto davvero interessante, potrai anche scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La Dyson Cyclone V10 è disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo oggi lo paghi 331 euro anziché 479 euro come da listino. I conti si fanno velocemente: ben 150 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore britannico.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al metodo di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero). Scegliendo questa modalità di pagamento, la Dyson Cyclone V10 costa 66,20 euro al mese per cinque mesi.

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Dyson Cyclone V10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il motore digitale Dyson V10 raggiunge fino a 125.000 giri al minuto e una potenza di aspirazione fino a 151 Air Watt. La batteria agli ioni di litio a 7 celle mantiene questa potenza costante fino a fine carica, senza i cali che si sentono su molte scope senza fili quando il contenitore si riempie. In pratica non devi svuotarla a metà pulizia per riavere la stessa spinta. Inoltre, l’autonomia non ne risente minimamente: avrai fino a 60 minuti di aspirazione potente e costante (in modalità standard) per pulire senza fatica tutta casa.

La Motorbar pulisce sia i pavimenti duri sia i tappeti, e districa automaticamente peli e capelli dal rullo mentre passi l’aspirapolvere. È il dettaglio che apprezza di più chi ha animali in casa, perché non c’è più bisogno di tagliare matasse di pelo dopo ogni passaggio. Le tre modalità di potenza ti permettono di scegliere tra consumi ridotti, uso quotidiano e spinta massima sullo sporco più ostinato. Il sistema di filtrazione sigillato trattiene il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, quindi l’aria che esce è più pulita di quella che entra.

Con 2,67 kg di peso la Cyclone V10 si porta in mano anche per le scale, e si trasforma in aspirapolvere portatile per divani, mobili alti e abitacolo dell’auto. La base di ricarica a muro la tiene sempre pronta, con una ricarica completa in circa 3,5 ore.

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