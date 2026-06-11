Dyson, il ventilatore a torre al minimo storico: sconto mai visto prima

Il ventilatore a torre della Dyson è in promo al minimo storico con uno sconto del 29% e risparmi 100 euro. Ottimo per rinfrescare rapidamente l'ufficio o la tua abitazione.

Amazon

Per combattere l’afa e il caldo estivo bisogna arrivare preparati. E il modo migliore per farlo è dotarsi degli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Come ad esempio il ventilatore a torre Dyson Cool AM07 disponibile da oggi su Amazon con un ottimo sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Parliamo di uno dei migliori ventilatori a torre disponibili in questa fascia di prezzo ed è dotato di funzioni e caratteristiche che solo Dyson sa assicurare. Perfetto sia per un utilizzo domestico sia d’ufficio, è la soluzione ideale per rinfrescare rapidamente un ambiente senza montare un condizionatore fisso o utilizzare un climatizzatore portatile. Facile da utilizzare e con ben 10 regolazioni per il flusso d’aria. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Dyson Cool AM07

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ventilatore a torre Dyson Cool AM07: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il ventilatore a torre Dyson Cool AM07 è in promo a un prezzo di 249 euro grazie allo sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Il risparmio netto è di 100 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno in tema elettrodomestici. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità del ventilatore è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per testarlo hai come sempre i quattordici giorni assicurati da Amazon.

Dyson Cool AM07

Ventilatore a torre Dyson Cool AM07: le caratteristiche tecniche

Per sopportare il caldo torrido di questa estate c’è bisogno di un compagno di "avventure" che si al passo con i tempi. E cosa c’è di meglio del ventilatore a torre Dyson Cool AM07? A differenza dei sistemi di ventilazione tradizionali, questo dispositivo si distingue per la totale assenza di pale rotanti esterne o griglie di protezione ingombranti, una scelta ingegneristica che non solo lo rende un vero e proprio oggetto d’arredamento moderno, ma garantisce anche la massima sicurezza per i bambini e gli animali domestici, facilitando al contempo una pulizia rapida e senza sforzo.

La caratteristica principale del Dyson Cool AM07 è la tecnologia Air Multiplier, un sistema che aspira l’aria circostante e la amplifica in modo esponenziale, proiettando un flusso d’aria fresca potente, uniforme e ad alta velocità, senza le fastidiose e intermittenti turbolenze generate dalle pale dei ventilatori classici. Rispetto alla generazione precedente, gli ingegneri Dyson hanno riprogettato i canali aerodinamici interni per ridurre drasticamente l’attrito dell’aria, rendendo questo modello fino al 60% più silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico.

La versatilità d’uso e il comfort personalizzato sono garantiti da impostazioni che puoi personalizzare in base alle tue necessità. Il flusso d’aria può essere direzionato in modo ottimale in ogni angolo della stanza grazie al controllo dell’oscillazione autonoma, che distribuisce la freschezza in modo fluido e omogeneo. Sul fronte del controllo, il dispositivo mette a disposizione 10 regolazioni del flusso d’aria, configurabili comodamente a distanza tramite il pratico telecomando a infrarossi. Quest’ultimo, caratterizzato da un profilo curvo e magnetizzato, è stato brillantemente progettato per essere riposto direttamente sulla parte superiore del ventilatore, eliminando il rischio di smarrimento.

A completare le caratteristiche tecniche del Dyson Cool™ AM07 è la funzione integrata per il timer di spegnimento. Questa modalità permette di programmare lo spegnimento automatico del dispositivo a intervalli predefiniti che spaziano da un minimo di 15 minuti fino a un massimo di 9 ore; si tratta della soluzione ideale per rinfrescare l’ambiente durante le ore notturne, assicurando un sonno tranquillo, profondo e senza sprechi di energia.

Dyson Cool AM07