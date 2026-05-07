Dyson, l'aspirapolvere top al minimo storico: va comprata subito

La scopa elettrica di Dyson Big Ball Absolute 2 è in promo con uno sconto di 100 euro. Grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento.

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Quando si parla di aspirapolvere top di gamma, il primo pensiero va subito a Dyson. E non potrebbe essere altrimenti. Il brand britannico con i suoi prodotti ha rivoluzionato un intero settore e per questo motivo quando se ne trova una in offerta non bisogna farsi sfuggire l’occasione. È quello che accade oggi con l’aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare 100 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Una scopa elettrica che assicura una pulizia accurata di tutta l’abitazione e che si adatta a ogni situazione grazie ai tanti accessori presenti nella confezione. Una vera offerta shock da non farsi sfuggire.

Dyson Big Ball Absolute 2

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Dyson Big Ball Absolute 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo per l’aspirapolvere Dyson Big Ball Absolute 2. Da oggi è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo a 349 euro e ne risparmi cento sul prezzo di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’elettrodomestico è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene spedito.

Dyson Big Ball Absolute 2

Dyson Big Ball Absolute 2: le caratteristiche tecniche

Tutti conoscono Dyson per gli aspirapolvere senza fili ad alte prestazioni, ma l’azienda britannica si è specializzata anche nelle scope elettriche a traino. Ne è un esempio il Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, modello progettato per offrire una potenza di aspirazione elevatissima senza alcuna perdita di prestazioni nel tempo. Il suo segreto risiede nella tecnologia Dyson Cinetic: grazie ai cicloni ultra-efficienti con punte oscillanti che catturano anche la polvere più microscopica, l’aria viene separata dallo sporco in modo così efficace da eliminare completamente la necessità di lavare o sostituire i filtri. È uno dei pochi aspirapolvere che non richiede manutenzione dei filtri e non necessita di sacchetti da acquistare.

Un altro grande elemento di innovazione è la tecnologia Dyson Big Ball: il baricentro basso del dispositivo fa sì che l’aspirapolvere, se dovesse ribaltarsi durante i movimenti in casa, sia in grado di raddrizzarsi da solo, eliminando fastidiose interruzioni. La spazzola Dyson Pneumatic si adatta in modo intelligente: si alza e si abbassa automaticamente per sigillare l’aspirazione su qualsiasi tipo di superficie, passando dai pavimenti duri ai tappeti con la massima efficienza.

Nella confezione trovi anche utilissimi accessori che coprono ogni esigenza di pulizia. Tra questi spiccano la spazzola Parquet (perfetta per le superfici delicate), la turbospazzola anti-groviglio (ideale per rimuovere peli di animali e capelli dai tappeti senza che si aggroviglino attorno al rullo), la bocchetta a lancia di precisione e la spazzola per le scale. Inoltre, il tubo di prolunga si allunga e si piega con facilità per raggiungere anche gli angoli più alti e gli spazi più difficili.

Anche la manutenzione quotidiana è semplificata. Grazie allo speciale meccanismo di svuotamento igienico del contenitore, basta un solo tocco per espellere istantaneamente la polvere e i detriti accumulati nel serbatoio da 0,8 litri. Un collare interno scorre verso il basso raschiando le pareti del contenitore: in questo modo lo sporco viene spinto fuori in modo preciso direttamente nella pattumiera, senza che tu debba mai toccarlo con le mani o respirare nuvole di polvere.

Dyson Big Ball Absolute 2