Dyson, prezzo mai visto per l'umidificatore smart: va comprato ora

Da oggi trovi il ventilatore e umidificatore smart di Dyson a un prezzo mai visto prima e fai un super affare. Scopri caratteristiche e prezzo.

Amazon

Una volta provato, difficilmente potrai farne più a meno. L’umidificatore e ventilatore smart Dyson AM10 è progettato per migliorare la tua quotidianità in casa tanto in inverno quanto in estate.

Questo elettrodomestico, tanto silenzioso e compatto quanto utile, permette infatti di migliorare la qualità dell’aria sia nelle fredde – e secche – giornate invernali, sia nelle calde – e afose – giornate estive. Combinando l’azione di un umidificatore smart a quello di un ventilatore senza pale può infatti creare una vera e propria oasi di benessere in casa indipendentemente dalla temperatura e dal meteo esterni.

Oggi lo trovi a un prezzo senza precedenti grazie a uno sconto top garantito da Amazon. Comprandolo adesso risparmi centinaia di euro e fai un affare.

Sconto imperdibile sull’umidificatore e ventilatore Dyson: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sull’umidificatore e ventilatore smart di Dyson è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. L’elettrodomestico del marchio britannico è infatti disponibile al minimo storico. Merito dello sconto del 33% garantito da Amazon, che fa scendere il prezzo a 338,99 euro dai 509,00 euro del listino.

Rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore, il risparmio è notevole: comprandolo adesso ti costa ben 170 euro in meno. Un peccato non approfittarne.

Dyson AM10 Humidifier scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Dyson AM10 è un umidificatore avanzato che si distingue per il suo design elegante e la sua tecnologia igienica. A differenza dei modelli tradizionali, questo apparecchio utilizza la tecnologia Air Multiplier per distribuire uniformemente l’umidità purificata nell’ambiente. La sua peculiarità principale è l’uso di una lampada a raggi ultravioletti (UV) che uccide il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua prima di nebulizzarla, garantendo che l’aria che respiri sia non solo umidificata ma anche igienicamente sicura.

Oltre alla sua funzione principale, l’umidificatore Dyson in offerta su Amazon offre una duplice funzionalità, agendo anche come un ventilatore. Questo lo rende utile tutto l’anno: umidifica l’aria durante i mesi più freddi e secchi e rinfresca l’ambiente durante l’estate. È dotato di un termostato e un igrostato intelligenti che monitorano le condizioni della stanza per mantenere il livello di umidità desiderato in modo automatico. Grazie al telecomando magnetico, puoi regolare facilmente le impostazioni e programmare il timer di spegnimento.

Il serbatoio dell’acqua da 3 litri garantisce fino a 18 ore di funzionamento continuo, riducendo la necessità di frequenti ricariche. Il design, senza pale rotanti esposte, lo rende sicuro e facile da pulire. La sua silenziosità lo rende ideale per l’uso notturno, contribuendo a un sonno più confortevole e a un’aria più sana. Queste caratteristiche lo rendono un dispositivo versatile e affidabile per migliorare la qualità dell’aria in casa.

