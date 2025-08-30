Dyson, prezzo stracciato per il robot aspirapolvere: sconto speciale Amazon

Dyson

Capaci di muoversi in autonomia e di adattare autonomamente la potenza di aspirazione al pavimento e al livello di sporco, il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav è un vero portento della tecnologia. Oltre, ovviamente, a essere un campione delle pulizie domestiche.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il piccolo elettrodomestico del produttore britannico sfrutta infatti un sistema di pulizia basato su un potentissimo motore di aspirazione per garantire una pulizia invidiabile su qualunque superificie. Il suo sistema di navigazione a 360°, poi, gli dà la possibilità di muoversi in piena libertà in qualunque ambiente: individua oggetti e ostacoli in tempo reale e calcola quale sia il percorso ideale per pulire al meglio e risparmiare la carica della batteria.

Oggi, poi, il robot aspirapolvere Dyson è doppiamente conveniente. Non solo lo trovi a un prezzo senza precedenti, ma puoi anche pagarlo a rate senza oneri aggiuntivi.

Dyson 360 Vis Nav

Dyson, robot aspirapolvere a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo di oggi sul robot aspirapolvere del produttore britannico è di quelle da non lasciarsi scappare via troppo a cuor leggero. E non è affatto difficile capire il perché.

Il Dyson 360 Vis Nav è disponibile con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Comprandolo oggi lo paghi 749,00 euro anziché 1.299,00 euro come da listino. Rispetto al prezzo consigliato dal produttore risparmi 550 euro e fai un vero affare.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero e senza alcuna spesa per la pratica istruttoria. In questo modo, il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav costa 149,80 euro al mese per 5 mesi.

Dyson 360 Vis Nav

Dyson 360 Vis Nav scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Dyson 360 Vis Nav si distingue per funzionalità avanzate all’avanguardia e un sistema smart che gli permette di navigare in modo preciso e di pulire in profondità.

Dotato di un sistema di visione a 360 gradi, il robot del marchio britannico crea una mappa dettagliata dell’ambiente, individuando i percorsi più efficienti ed evitando gli ostacoli in tempo reale. Grazie alla tecnologia ‘D-shaped’, può raggiungere angoli e bordi, dove lo sporco tende ad accumularsi, con una precisione superiore rispetto ai robot rotondi tradizionali.

La sua potenza di aspirazione è il suo fiore all’occhiello. Il robot aspirapolvere 360 Vis Nav utilizza un motore Hyperdymium che genera una forza di aspirazione eccezionale, capace di catturare polvere fine, peli di animali e detriti più grandi su ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti. La spazzola ‘tripla azione’ integra fibre di carbonio per la polvere, nylon rigido per lo sporco ostinato e una sezione in microfibra per i residui fini, garantendo una pulizia completa e igienica.

Il robot si controlla tramite l’app MyDyson, grazie alla quale potrete programmare sessioni di pulizia, selezionare modalità specifiche (come ‘Silenziosa’ o ‘Potente’) e visualizzare report dettagliati che mostrano le aree pulite e il livello di sporco rilevato. Il sistema di svuotamento igienico e i filtri HEPA avanzati assicurano che il robot catturi il 99,99% delle particelle, rilasciando aria pulita.

Dyson 360 Vis Nav