Dyson, sconto mai visto sul robot aspirapolvere: affare del giorno su Amazon

Amazon

Mandate in pensione scopa e paletta. Anche la scopa elettrica, o l’aspirapolvere a traino, potranno godersi il meritato riposo. Grazie al robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav la pulizia del pavimento e delle superfici di casa non sarà più un tuo problema.

Dotato di un potente sistema di aspirazione e di un sistema di navigazione avanzato, capace di scandagliare l’ambiente circostante a 360°, questo robot aspirapolvere saprà quando e dove pulire, liberandoti dell’incombenza probabilmente più noiosa quando ti trovi in casa. Tutto quello che dovrai fare sarà programmare le routine di pulizia dall’app e ricordarti di svuotare il serbatoio di tanto in tanto e il gioco è fatto.

Grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, lo paghi davvero poco. Con uno sconto che sfiora il 50%, il risparmio sul prezzo di listino è di svariate centianaia di euro: una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Dyson 360 Vis Nav robot aspirapolvere

Dyson, sconto esagerato per il robot aspirapolvere: offerta e prezzo finale

Un trattamento con i guanti di velluto, quello riservato da Amazon al robot aspirapolvere Dyson in occasione del Black Friday. Acquistando oggi il Dyson 360 Vis Nav potrai approfittare di uno sconto del 46% che fa colare a picco il prezzo. Comprandolo oggi lo paghi 699,00 euro anziché 1.299,00 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Il risparmio è considerevole: ti costa ben 600 euro in meno rispetto al listino. Un ribasso del genere non si era mai visto in precedenza, né su Amazon né su altri portali di e-commerce.

Dyson 360 Vis Nav robot aspirapolvere

Dyson 360 Vis Nav scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Spinto dal motore Hyperdymium, capace di ruotare fino a 110.000 giri/minuto, il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav è una vera forza della natura (e un portento della tecnologia, ovviamente). Progettato e realizzato per eccellere su ogni tipo di pavimento, inclusi i tappeti, raccoglie più detriti di qualsiasi altro modello concorrente. Merito anche dell’esclusivo sistema ciclonico, che genera una forza di 100.000g catturando la polvere senza perdere aspirazione.

Il sistema di pulizia si basa su una spazzola tripla azione da quasi 30 cm composta da nylon soffice, setole rigide e filamenti in fibra di carbonio. Questa configurazione è progettata per affrontare sporco ostinato, polvere fine e peli di animali domestici, riducendo anche gli aggrovigliamenti.

Inoltre, grazie a un condotto laterale estensibile, risolve la grande sfida della pulizia dei bordi e degli angoli, reindirizzando l’aspirazione per catturare lo sporco fino alla parete.

Il sistema di navigazione è altamente intelligente, basato su 26 sensori e una visibilità a 360°, che gli permette di analizzare e mappare la casa. Tramite l’app MyDyson, l’utente può personalizzare la pulizia impostando le quattro modalità predefinite (Auto, Boost, Rapida, Silenziosa), definendo zone da evitare e programmando routine.

L’autonomia arriva fino a 65 minuti in modalità Silenziosa, e, una volta scarico, torna automaticamente alla base per ricaricarsi completamente in sole 2 ore e 45 minuti.

Dyson 360 Vis Nav robot aspirapolvere