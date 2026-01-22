Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Zerocalcare sta per tornare con una nuova serie animata su Netflix: Due spicci. Dopo il grande successo delle prime due produzioni, Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023), l celebre fumettista romano ha consolidato il suo stile narrativo anche nel formato audiovisivo.

Un’avventura nata durante il Covid con delle produzioni amatoriali realizzate in casa, che hanno lasciato ben comprendere come ci fosse un pubblico interessato a questo suo differente approccio alla narrativa. Ora la piattaforma streaming ha pubblicato il primo teaser trailer, svelando anche la data d’uscita.

Il ritorno di Zerocalcare su Netflix

Sapevamo dell’esistenza di un terzo progetto animato per Zerocalcare. Nel corso di un podcast, infatti, Valerio Mastandrea aveva svelato di star lavorando con il fumettista a un’altra serie animata. In seguito era poi giunto l’annuncio ufficiale in sala di registrazione.

Siamo dunque nella fase finale della produzione, che vedrà coinvolto ancora il gruppo storico dei personaggi del fumettista. Il duo principale non sarà però ovviamente manomesso: Michele Rach sarà Zero e Valerio Mastandrea l’Armadillo.

Il teaser trailer è breve e mostra un ritorno alle atmosfere quotidiane del gruppo di amici che caratterizza il cuore delle storie di Zerocalcare. Nella sua narrativa si mescolano ironia, inquietudine generazionale e quel realismo emotivo in grado di rendere determinati racconti universali. Il video conferma la continuità stilistica, oltre che tematica, con un’animazione fedele al tratto dei fumetti.

La trama di Due spicci

La storia nei suoi dettagli è ancora top secret. Se ne conoscono infatti soltanto alcuni elementi essenziali. Stando alla sinossi ufficiale, Due spicci racconterà di "vite personali complicate e responsabilità inattese". Una definizione applicabile in realtà a tutti i progetti di Zero.

Una situazione già fragile precipiterà, costringendo i personaggi a confrontarsi con decisioni complesse. Il tutto immerso nel tono tipico dell’autore, capace di alternare riflessioni profonde e battute fulminanti. Scendendo maggiormente nel dettaglio della trama di Due spicci, sappiamo che la storia ruoterà principalmente intorno a Zero e Cinghiale (uno dei suoi amici storici). I due saranno impegnati nella gestione di un locale, ma i problemi economici, le incomprensioni e svariate difficoltà personali li metteranno sotto pressione.

A ciò si aggiungeranno il ritorno di una figura del passato di Zero e una serie di imprevisti. Il tutto a innescate una crisi che coinvolgerà l’intero gruppo. Ancora una volta, dunque, una situazione ordinaria darà il via a una riflessione molto più ampia su scelte, paure e fragilità di una generazione sospesa tra il sogno di una stabilità inafferrabile e una quotidianità precaria.

Data d’uscita

Dopo svariati mesi d’attesa, Netflix ha finalmente deciso di offrire al pubblico adorante di Zerocalcare non soltanto un teaser trailer, ma anche la data d’uscita ufficiale di Due spicci. A dire il vero, però, non abbiamo il giorno esatto. Sappiamo che la terza serie animata del fumettista romasto sarà caricata a maggio 2026. Ancora un po’ di pazienza, dunque, e questa nuova storia sarà a disposizione di tutti.