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Il drone per principianti NAFYRE N11 PRO con GPS e fotocamera 4K è in offerta con uno sconto del 52%. Prezzo al minimo.

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Vuoi realizzare riprese aeree senza dover guidare ogni manovra manualmente? Il drone NAFYRE N11 PRO è disponibile a 129,99 euro, con uno sconto del 52%.

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Questo quadricottero combina una fotocamera 4K UHD con funzioni GPS pensate per semplificare il volo: il Seguimento Automatico, il Volo con Tocco e il Punto di Interesse permettono di impostare movimenti autonomi e concentrarsi su foto e video. Le tre batterie offrono fino a 90 minuti di volo complessivi; il ritorno automatico GPS può intervenire quando la batteria è scarica o il segnale si perde.

NAFYRE N11 PRO in offerta: sconto del 52% e prezzo di 129,99 euro

Per chi cerca un drone con GPS e modalità di volo automatiche, il NAFYRE N11 PRO costa 129,99 euro e propone uno sconto del 52%. La scheda indica una fotocamera 4K UHD, tre batterie e un raggio di controllo di circa 1.014 metri. Le informazioni disponibili non specificano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso: meglio verificare questi dettagli nella pagina dell’offerta. Puoi consultare il NAFYRE N11 PRO con lo sconto del 52% su Amazon.

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Il drone NAFYRE con fotocamera 4K e tre batterie

Quando vuoi ottenere riprese dall’alto, controllare il volo e avere più tempo per creare, alcune caratteristiche possono rendere l’esperienza più semplice. Ecco cosa offre questo quadricottero:

Fotocamera 4K UHD e obiettivo grandangolare da 100° : permette di acquisire foto indicate a 4096 x 3072 pixel e video a 2048 x 1080 pixel. L’obiettivo si regola fino a 90° tramite telecomando o app, così puoi variare l’inquadratura senza intervenire direttamente sul drone.

: permette di acquisire foto indicate a 4096 x 3072 pixel e video a 2048 x 1080 pixel. L’obiettivo si regola fino a 90° tramite telecomando o app, così puoi variare l’inquadratura senza intervenire direttamente sul drone. Trasmissione FPV a 5 GHz : invia video in tempo reale, utile per seguire l’inquadratura mentre il quadricottero è in volo.

: invia video in tempo reale, utile per seguire l’inquadratura mentre il quadricottero è in volo. GPS e modalità automatiche : Seguimento Automatico, Volo con Tocco e Punto di Interesse aiutano a programmare movimenti e riprese con meno interventi manuali.

: Seguimento Automatico, Volo con Tocco e Punto di Interesse aiutano a programmare movimenti e riprese con meno interventi manuali. Tre batterie e fino a 90 minuti di volo complessivi : la dotazione consente di alternare le batterie per prolungare le sessioni, secondo il dato dichiarato nella scheda.

: la dotazione consente di alternare le batterie per prolungare le sessioni, secondo il dato dichiarato nella scheda. Motori brushless e doppio posizionamento : i motori senza spazzole sono descritti come resistenti al vento; GPS per l’esterno e flusso ottico per l’interno contribuiscono al posizionamento. Il ritorno automatico è previsto in caso di batteria scarica, perdita del segnale o comando dedicato.

: i motori senza spazzole sono descritti come resistenti al vento; GPS per l’esterno e flusso ottico per l’interno contribuiscono al posizionamento. Il ritorno automatico è previsto in caso di batteria scarica, perdita del segnale o comando dedicato. Peso inferiore a 0,25 kg: il dato dichiarato può essere utile a chi cerca un modello di dimensioni medie e leggero da trasportare.

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FAQ Quanto dura il volo del drone NAFYRE N11 PRO? La scheda indica fino a 90 minuti di volo complessivi con le tre batterie incluse. Che risoluzione ha la fotocamera del drone? La fotocamera è indicata come 4K UHD; la scheda specifica foto a 4096 x 3072 pixel e video a 2048 x 1080 pixel. Il drone ha il ritorno automatico? Sì. Il GPS consente il ritorno automatico in caso di batteria scarica, perdita del segnale o premendo il comando Return.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.