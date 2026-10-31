Libero
OFFERTE

Amazon, il drone lowcost oggi costa meno della metà: va comprato subito

Il drone per principianti NAFYRE N11 PRO con GPS e fotocamera 4K è in offerta con uno sconto del 52%. Prezzo al minimo.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Drone GPS NAFYRE N11 PRO con fotocamera 4K Amazon

Vuoi realizzare riprese aeree senza dover guidare ogni manovra manualmente? Il drone NAFYRE N11 PRO è disponibile a 129,99 euro, con uno sconto del 52%.

Questo quadricottero combina una fotocamera 4K UHD con funzioni GPS pensate per semplificare il volo: il Seguimento Automatico, il Volo con Tocco e il Punto di Interesse permettono di impostare movimenti autonomi e concentrarsi su foto e video. Le tre batterie offrono fino a 90 minuti di volo complessivi; il ritorno automatico GPS può intervenire quando la batteria è scarica o il segnale si perde.

Iscriviti al canale Telegram per offerte in anteprima

NAFYRE N11 PRO in offerta: sconto del 52% e prezzo di 129,99 euro

Per chi cerca un drone con GPS e modalità di volo automatiche, il NAFYRE N11 PRO costa 129,99 euro e propone uno sconto del 52%. La scheda indica una fotocamera 4K UHD, tre batterie e un raggio di controllo di circa 1.014 metri. Le informazioni disponibili non specificano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso: meglio verificare questi dettagli nella pagina dell’offerta. Puoi consultare il NAFYRE N11 PRO con lo sconto del 52% su Amazon.

Acquista ora su Amazon

Drone GPS NAFYRE N11 PRO con fotocamera 4KAmazon

Acquista ora NAFYRE N11 PRO in offerta

Il drone NAFYRE con fotocamera 4K e tre batterie

Quando vuoi ottenere riprese dall’alto, controllare il volo e avere più tempo per creare, alcune caratteristiche possono rendere l’esperienza più semplice. Ecco cosa offre questo quadricottero:

  • Fotocamera 4K UHD e obiettivo grandangolare da 100°: permette di acquisire foto indicate a 4096 x 3072 pixel e video a 2048 x 1080 pixel. L’obiettivo si regola fino a 90° tramite telecomando o app, così puoi variare l’inquadratura senza intervenire direttamente sul drone.
  • Trasmissione FPV a 5 GHz: invia video in tempo reale, utile per seguire l’inquadratura mentre il quadricottero è in volo.
  • GPS e modalità automatiche: Seguimento Automatico, Volo con Tocco e Punto di Interesse aiutano a programmare movimenti e riprese con meno interventi manuali.
  • Tre batterie e fino a 90 minuti di volo complessivi: la dotazione consente di alternare le batterie per prolungare le sessioni, secondo il dato dichiarato nella scheda.
  • Motori brushless e doppio posizionamento: i motori senza spazzole sono descritti come resistenti al vento; GPS per l’esterno e flusso ottico per l’interno contribuiscono al posizionamento. Il ritorno automatico è previsto in caso di batteria scarica, perdita del segnale o comando dedicato.
  • Peso inferiore a 0,25 kg: il dato dichiarato può essere utile a chi cerca un modello di dimensioni medie e leggero da trasportare.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 52% sul NAFYRE N11 PRO.

FAQ

Quanto dura il volo del drone NAFYRE N11 PRO?

La scheda indica fino a 90 minuti di volo complessivi con le tre batterie incluse.

Che risoluzione ha la fotocamera del drone?

La fotocamera è indicata come 4K UHD; la scheda specifica foto a 4096 x 3072 pixel e video a 2048 x 1080 pixel.

Il drone ha il ritorno automatico?

Sì. Il GPS consente il ritorno automatico in caso di batteria scarica, perdita del segnale o premendo il comando Return.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963