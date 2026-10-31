Amazon, il drone lowcost oggi costa meno della metà: va comprato subito
Il drone per principianti NAFYRE N11 PRO con GPS e fotocamera 4K è in offerta con uno sconto del 52%. Prezzo al minimo.
Vuoi realizzare riprese aeree senza dover guidare ogni manovra manualmente? Il drone NAFYRE N11 PRO è disponibile a 129,99 euro, con uno sconto del 52%.
Questo quadricottero combina una fotocamera 4K UHD con funzioni GPS pensate per semplificare il volo: il Seguimento Automatico, il Volo con Tocco e il Punto di Interesse permettono di impostare movimenti autonomi e concentrarsi su foto e video. Le tre batterie offrono fino a 90 minuti di volo complessivi; il ritorno automatico GPS può intervenire quando la batteria è scarica o il segnale si perde.
NAFYRE N11 PRO in offerta: sconto del 52% e prezzo di 129,99 euro
Per chi cerca un drone con GPS e modalità di volo automatiche, il NAFYRE N11 PRO costa 129,99 euro e propone uno sconto del 52%. La scheda indica una fotocamera 4K UHD, tre batterie e un raggio di controllo di circa 1.014 metri. Le informazioni disponibili non specificano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso: meglio verificare questi dettagli nella pagina dell’offerta. Puoi consultare il NAFYRE N11 PRO con lo sconto del 52% su Amazon.
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Il drone NAFYRE con fotocamera 4K e tre batterie
Quando vuoi ottenere riprese dall’alto, controllare il volo e avere più tempo per creare, alcune caratteristiche possono rendere l’esperienza più semplice. Ecco cosa offre questo quadricottero:
- Fotocamera 4K UHD e obiettivo grandangolare da 100°: permette di acquisire foto indicate a 4096 x 3072 pixel e video a 2048 x 1080 pixel. L’obiettivo si regola fino a 90° tramite telecomando o app, così puoi variare l’inquadratura senza intervenire direttamente sul drone.
- Trasmissione FPV a 5 GHz: invia video in tempo reale, utile per seguire l’inquadratura mentre il quadricottero è in volo.
- GPS e modalità automatiche: Seguimento Automatico, Volo con Tocco e Punto di Interesse aiutano a programmare movimenti e riprese con meno interventi manuali.
- Tre batterie e fino a 90 minuti di volo complessivi: la dotazione consente di alternare le batterie per prolungare le sessioni, secondo il dato dichiarato nella scheda.
- Motori brushless e doppio posizionamento: i motori senza spazzole sono descritti come resistenti al vento; GPS per l’esterno e flusso ottico per l’interno contribuiscono al posizionamento. Il ritorno automatico è previsto in caso di batteria scarica, perdita del segnale o comando dedicato.
- Peso inferiore a 0,25 kg: il dato dichiarato può essere utile a chi cerca un modello di dimensioni medie e leggero da trasportare.
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FAQ
La scheda indica fino a 90 minuti di volo complessivi con le tre batterie incluse.
La fotocamera è indicata come 4K UHD; la scheda specifica foto a 4096 x 3072 pixel e video a 2048 x 1080 pixel.
Sì. Il GPS consente il ritorno automatico in caso di batteria scarica, perdita del segnale o premendo il comando Return.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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