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Crolla a metà prezzo il drone GPS con fotocamera 4K e tre batterie

Sconto del 50% e prezzo crollato sul drone NAFYRE N11 PRO. Offerta forte con tre batterie in confezione. Approfitta subito.

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Drone NAFYRE N11 PRO con fotocamera 4K su Amazon Amazon

Arriva una promo che fa gola a chi cerca un drone facile e affidabile: il NAFYRE N11 PRO scende a un prezzo super grazie a uno sconto del 50%. Un quadricottero pensato per chi vuole iniziare con il piede giusto, con funzioni intelligenti e un pacchetto completo per divertirsi da subito senza complicazioni.

NAFYRE N11 PRO

NAFYRE N11 PRO

129,99 €260,00 € -130,01 € (50%)

Il focus è sulla semplicità d’uso e sulla versatilità: pesa meno di 250 grammi ed è facile da portare sempre con sé. Il GPS abilita modalità smart come inseguimento automatico, volo con tap e punto d’interesse per riprese immediate e creative, mentre i motori senza spazzole garantiscono spinta, silenziosità e resistenza al vento. Con tre batterie in confezione raggiungi fino a 90 minuti complessivi di volo e la trasmissione 5GHz FPV mantiene il segnale stabile lungo una portata intorno ai 1000 metri. La fotocamera 4K UHD con obiettivo grandangolare da 100° e inclinazione fino a 90° amplia la scena e rende facile trovare l’inquadratura giusta.

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NAFYRE N11 PRO in offerta su Amazon: sconto del 50%, risparmi 129,99 euro

Offerta concreta e senza fronzoli: il NAFYRE N11 PRO oggi è proposto con sconto del 50% a 129,99 euro, con un risparmio di 129,99 euro rispetto al prezzo pieno. In pratica, puoi portarti a casa il NAFYRE N11 PRO a soli 129,99 euro e avere già in confezione tutto il necessario per sessioni lunghe e divertenti.

Il valore della promo cresce grazie al kit completo: 3 batterie per volare a lungo, GPS con ritorno automatico per maggiore sicurezza e una fotocamera 4K che consente scatti ad alta definizione. La lunga portata (circa 1000 metri) e le modalità smart facilitano le riprese anche a chi è alle prime armi. Se cerchi un equilibrio tra prezzo e dotazione, questa è una proposta molto competitiva.

Il drone NAFYRE con la fotocamera 4K UHD e i motori senza spazzole

Il N11 PRO punta tutto su un’esperienza di volo stabile e creativa. La fotocamera 4K UHD cattura immagini nitide (fino a 4096×3072) e video fluidi, mentre l’obiettivo da 100° e l’inclinazione regolabile fino a 90° ampliano il campo visivo e agevolano le inquadrature dall’alto. La trasmissione 5GHz FPV mantiene il feed video stabile, utile quando ti spingi verso la massima portata.

Le modalità intelligenti abilitate dal GPS — inseguimento automatico, volo toccando la mappa e punto d’interesse — liberano le mani e ti lasciano concentrare sulle scene. I motori brushless offrono potenza, efficienza e resistenza al vento superiori ai motori a spazzole, mentre il peso inferiore a 0,25 kg lo rende pratico da trasportare. Con tre batterie in dotazione raggiungi fino a 90 minuti complessivi di volo, più che sufficienti per esplorare, sperimentare e portare a casa riprese d’impatto. Completa il quadro il ritorno automatico, che aumenta la sicurezza nelle fasi critiche.

NAFYRE N11 PRO

NAFYRE N11 PRO

129,99 €260,00 € -130,01 € (50%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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